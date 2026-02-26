「庄司と別れるか…」。藤本美貴が過去に“人生で下した大きな決断”を激白する一幕があった。

【映像】結婚に踏み出せないカップル、涙の話し合いも

ABEMAにて3月5日（木）から配信される『さよならプロポーズ viaオーストラリア』。この番組は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない恋愛リアリティショーだ。配信に先駆け、スタジオ見届人による合同取材が実施され、さや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが出席した。

『さよならプロポーズ viaギリシャ』『さよならプロポーズ viaスペイン』では、SNSなども含めた番組関連動画の総再生数が1億回を突破するなど注目を集めている。最新作ではシリーズ最多となる3組のカップルが参加した。

収録を終えて、桜田は「今回、オーストラリアという街並み、国の雰囲気が、カップルの皆様に良い影響だったり、向き合うべき瞬間みたいなものを与えているのかなと感じました。とても見応えがありました」と最新作の感想を語った。

続けて藤本は「無事に（カップルが）着地したと言いますか。1話から見ていると、話し合いの大切さとか、それぞれのカップルの悩みが似ているようで、ちょっと違うのがわかります。世の中の皆様の悩みにも当てはまるのでは」と話した。

一方、ヒコロヒーは「私は恋人できたら何も揉めてなくても、この番組に申し込んでオーストラリアに行きたいと思いました」とロケ地に選ばれたオーストラリアに刺激を受けたことを伝える。これに藤本が「私も行きたいと思った。庄司を連れて。『話合おう』って言って」と乗っかると、ヒコロヒーは「それは無理ですよ（笑）」とツッコミを入れていた。

新山は「自分に重なることが多かったというか。自分も夫婦関係を全部上手くしてきたわけではないですし、VTRを観ていたらホンマに自分が怒られているような感覚になりました」とVTRに感情移入したことを伝える。

今作から見届け人として新たに参加することになったゆうちゃみは「よくみんなが言う“好きだけじゃやっていけない”ってこういうことなのかなというのがすごく勉強できました。『価値観のズレで別れました』とよく聞くけど、価値観はひとりずつ違うところやから、そこは難しいと思いました」とちょっぴり大人な恋愛リアリティショーを通じて何かを勉強した様子だった。

合同取材では番組のテーマに絡め「これまでの人生で“あの決断が今の自分を作った”という出来事はありますか？」という質問が飛ぶと、藤本は「それで言ったら私はモーニング娘。を脱退したこと」と明かす。

藤本は2007年にお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春との交際が発覚し、その後、モーニング娘。を脱退。2009年に結婚を発表し、現在は芸能界きってのおしどり夫婦として知られている。

ヒコロヒーが「モーニング娘。に加入、ではなく脱退なんですね」と聞くと、藤本は「そうですね。庄司と別れるか、脱退するかの決断が今に繋がっているので。まさか脱退を選ぶというね（笑）」と言って、集まったマスコミを笑わせ、ヒコロヒーは「すごい人生…！」と改めて驚いていた。

取材・撮影：中山洋平