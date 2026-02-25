「Mac mini M4」のポテンシャル、爆上げしたいよね？ UGREENの最新ドックが最安だ
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年2月25日は、12in1拡張・40Gbps転送・NVMe SSD対応がそろい、Mac mini M4の拡張性を高めてくれるUGREEN（ユーグリーン）の「12in1 Mac mini M4/M4 Pro ドッキングステーション 2」が、お得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
Mac mini M4専用設計で拡張性を一気に底上げ。UGREENの12in1ドッキングステーションが23％オフの最安値に！
2026年2月発売のUGREEN（ユーグリーン）の最新モデル「12in1 Mac mini M4/M4 Pro ドッキングステーション 2」が、早くも23％オフの最安値水準。USB4.0（40Gbps）とNVMe SSD対応で、Mac mini M4の拡張性を一気に引き上げます。
本製品はMac mini M4／M4 Pro専用設計の12in1ドッキングステーション。本体と一体感のあるデザインで、ポート不足をスマートに解消します。
前面・背面あわせて計12ポートを備え、外付けストレージやディスプレイ、有線LANなどをまとめて接続可能。さらにUSB4.0（最大40Gbps）対応ポートを搭載し、大容量データの転送も高速です。
NVMe SSD対応＋インテリジェント冷却で本気の拡張
底部にはNVMe SSDスロットを内蔵し、ストレージ容量を物理的に拡張可能。高速SSDを組み合わせれば、動画編集やRAWデータ管理も快適です。
加えて、内部にはインテリジェント冷却システムを採用。熱を効率よく逃がし、長時間の高負荷作業でも安定動作を支えます。Mac miniの性能を余すことなく引き出す、まさに“拡張の完成形”といえる一台です。
「12in1 Mac mini M4/M4 Pro ドッキングステーション 2」は、12in1拡張・40Gbps転送・NVMe SSD対応・23％オフと、条件は十分。Mac mini M4のポテンシャルを最大化したいなら、23％オフの最安値水準の今がアップグレードの好機です。
なお、上記の表示価格は2026年2月25日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
