Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月25日は、12in1拡張・40Gbps転送・NVMe SSD対応がそろい、Mac mini M4の拡張性を高めてくれるUGREEN（ユーグリーン）の「12in1 Mac mini M4/M4 Pro ドッキングステーション 2」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Mac mini M4専用設計で拡張性を一気に底上げ。UGREENの12in1ドッキングステーションが23％オフの最安値に！

2026年2月発売のUGREEN（ユーグリーン）の最新モデル「12in1 Mac mini M4/M4 Pro ドッキングステーション 2」が、早くも23％オフの最安値水準。USB4.0（40Gbps）とNVMe SSD対応で、Mac mini M4の拡張性を一気に引き上げます。

本製品はMac mini M4／M4 Pro専用設計の12in1ドッキングステーション。本体と一体感のあるデザインで、ポート不足をスマートに解消します。

前面・背面あわせて計12ポートを備え、外付けストレージやディスプレイ、有線LANなどをまとめて接続可能。さらにUSB4.0（最大40Gbps）対応ポートを搭載し、大容量データの転送も高速です。

NVMe SSD対応＋インテリジェント冷却で本気の拡張

底部にはNVMe SSDスロットを内蔵し、ストレージ容量を物理的に拡張可能。高速SSDを組み合わせれば、動画編集やRAWデータ管理も快適です。

加えて、内部にはインテリジェント冷却システムを採用。熱を効率よく逃がし、長時間の高負荷作業でも安定動作を支えます。Mac miniの性能を余すことなく引き出す、まさに“拡張の完成形”といえる一台です。

「12in1 Mac mini M4/M4 Pro ドッキングステーション 2」は、12in1拡張・40Gbps転送・NVMe SSD対応・23％オフと、条件は十分。Mac mini M4のポテンシャルを最大化したいなら、23％オフの最安値水準の今がアップグレードの好機です。

UGREEN 12in1 Macmini M4/M4 Pro ドッキングステーション 2画面表示 8K/4K高映像出力+M.2 NVMEスロット内蔵+40Gbps高速転送 USB4.0/USB3.2Gen2対応 SD4.0カードリーダー対応 アルミ合金フレームと内蔵静音ファン 智能冷却システム 12ポート mac mini m4 ドッキングステーション macmini ドック mac miniハブ 16,990円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2026年2月25日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source: Amazon.co.jp