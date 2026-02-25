¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡ÙÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡£ÇòÇÏ¤ÏSNS¤Ç1980Ç¯¤´¤í¤ÎÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î²èÁü¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡ã¥Í¥¿¤Ð¤ì¤¢¤ê¡ä
È¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ë¤è¤ë¡ãÀÄ½Õ²ó¼ý¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢¿åÍË¸á¸å10»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬2·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄá¸«½äºº¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä
µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¸ÅÂôÎÉÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¤ä¡Ø¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ï¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
µÈ°æÍºÂÀ¡¢Æ£´¬È¥¡¢µÆ¸¶µª²ð¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÀ³Ê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÊÆÌ±ú£³¿ÍÁÈ¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï±Ç²è¸¦µæÉô¤Ç¥«¥ó¥Õ¡¼±Ç²èÀ©ºî¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿Èà¤é¤â¡¢º£¤ä51ºÐ¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤Ë¿ÍÀ¸¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡ÖÃ°ÊÕ»Ô¤Î·úÀß¸½¾ì¤«¤é¿Í¹üÈ¯¸«¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡£¾¯Ç¯»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿Ä®¤ÎÌ¾Á°¤Ë¿´¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿µª²ð¡££²¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¡¢37Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£³¿Í¤¬ºÆ²ñ¤·¤Æ¡½¡½¡£¿ÍÀ¸¤ÎÌÂ»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÈÀÄ½Õ¤Îµ±¤¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£
¼çÂê²Î¤ÏBialystocks¡ØEveryday¡Ù¡£
¡ö°Ê²¼¡¢2·î25ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
µÈ°æÍºÂÀ¡ÊÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ë¤¿¤Á¤¬¡Ö¥é¥ó¥Ü¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË¡¦ÆóÉÓÀ¶µÈ¤Ï¡¢1988Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Äá¸«½äºº¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥é¥ó¥Ü¡¼¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï´ÈÃÝ²°¤ÎÄ»»ôµ×Íº¤È¤¤¤¦ÃË¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
Ä»»ô¤ÏÃÏ¸µ¤ÎË½ÎÏÃÄ¡ØÇòÏµ²ñ¡Ù¤Î¹½À®°÷¤À¤Ã¤¿¡£ÍºÂÀ¡¢Æ£´¬È¥¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¡¢µÆ¸¶µª²ð¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÄ»»ô¤òÃÎ¤ë°¤Éô¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
°¤Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä»»ô¤Ï´ÈÃÝ²°¤ÎÎ¢¤Ç¶â¤µ¤¨¤â¤é¤¨¤Ð»¦¤·¤â¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê´í¤Ê¤¤»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½÷¤Ï¤¦¤Ö¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¿µ¤¤Ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°¤Éô¤ÎÏÃ¤Ë¡¢ÌÛ¤ê¹þ¤à»°¿Í¡£¥Þ¥Á¥ë¥À¤³¤ÈµÜ²¼Ì¤»¶¡ÊÌÚÎµËãÀ¸¡Ë¤Î¼ºí©¤Ë¤âÄ»»ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
1988Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Îµ²±¤Ï¡Ä
À¾ÌîÇòÇÏ¡ÊÊ¡ËÜè½»Ò¡Ë¤«¤é»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿1988Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤¿»°¿Í¤Ï¡¢Éô¼¼¤Ç±Ç²è¤ÎÊÔ½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡££±·î£¶Æü¤Î¾å±Ç²ñ¤ò¹µ¤¨¤ÆÊÔ½¸ºî¶È¤ËÇ®¤¬Æþ¤ëÃæ¡¢¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË¡¦Ë¾·î³Ø¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÁ°Æü¤ËÉô¼¼¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µª²ð¤Ë¤Ï¤¢¤ëµ²±¤¬ÁÉ¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤ÎÁ°¤Ë»°¿Í¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¤Æ°¦¤Î¹ðÇò¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ê¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¡¿(c)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
Èà½÷¤Ï¤½¤ì¤òÁê¼ê¤Ë¤»¤º¡¢Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿Ã¯¤«¤¬µÕº¨¤ß¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ëµª²ð¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÇòÇÏ¤ÏSNS¤Ç¤¢¤ë²èÁü¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£1980Ç¯º¢¤ÎÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÇòÇÏ¤¬²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¹â¹»À¸¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤È¶¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÄÉã¤ÈÁÄÊì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£»Í¿Í¤ÏÁáÂ®ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£