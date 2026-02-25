¸«¤¿ÌÜ¤âÎï¤·¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¥¤¥ó»¥ËÚ¤Ë¡Öçõ¤Èºù¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬3·î¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¥¤¥ó»¥ËÚ¤Ç¤Ï3·î1Æü¡Á31Æü¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥«¥Õ¥§ ¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¡Öçõ¤Èºù¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ê4,200±ß¡Ë¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½Õ¿§¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤Ö1Æü10¿Í¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡Öçõ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥È¡¼¡×¤ä¡Öçõ¥¿¥ë¥È¡×¤Ê¤É¤Î7¼ï¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó»ºÀ¸¥Ï¥à¡õ¥±¡¼¥¯¥µ¥ì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿4¼ï¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢7¼ï¤Î¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¥Æ¥£¡¼¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Ê¤É¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤ÇÄó¶¡¡£1¿Í1ÇÕ¸ÂÄê¤Î¤¤¤Á¤´ËõÃã¥ß¥ë¥¯¤Î¥â¥¯¥Æ¥ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Öçõ¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê900±ß¡Ë¤ä¡¢¥«¥é¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¤¬ÉÕ¤¯¡Ö¿ä¤·³è¥×¥é¥ó¡×¡Ê700±ß¡Ë¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼³µÍ×
¥×¥é¥óÌ¾¡§çõ¤Èºù¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î1Æü¡Á31Æü¡Ê·îÍËÄêµÙ¡Ë¢¨1Æü10¿Í¸ÂÄê
³«ºÅ»þ´Ö¡§12:00¡Á17:00¡Ê15:00ÆþÅ¹¤Þ¤Ç¡Ë¡¡¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©¡¢120Ê¬À©
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥«¥Õ¥§ ¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¥é¥¦¥ó¥¸
ÎÁ¶â¡§4,200±ß
¡Ê¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¡Ë
SWEETS MENU¡§
çõ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥È¡¼¡¢çõ¥¿¥ë¥È¡¢çõ¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡¢çõ¤Èºù¤Î¥Ù¥ê¡¼¥Ì¡¢çõ¤Èºù¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡¢¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥Þ¥«¥í¥ó
SAVORY¡§
¥¹¥Ú¥¤¥ó»ºÀ¸¥Ï¥à¡õ¥±¡¼¥¯¥µ¥ì¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¥í¡¼¥ë¡¢¥°¥¸¥§¡¼¥ë ¤Ú¥Æ¥£¥Ý¥ï¥à¡¼¥¹¡¢¥°¥ê¥Ã¥·¡¼¥Ë ¥Ù¥ë¥í¡¼¥º
DRINK¡§
¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¥Æ¥£¡¼7¼ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼(¥Û¥Ã¥È¡¦¥¢¥¤¥¹)¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡Ê¥Û¥Ã¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ë¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡Ê¥Û¥Ã¥È¡Ë¡¢¥¦¡¼¥í¥óÃã¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡¢¥³¡¼¥é¡¢¥â¥¯¥Æ¥ë¡Ê¤¤¤Á¤´ËõÃã¥ß¥ë¥¯¡Ë
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡§
çõ¥Ñ¥Õ¥§¡Ê900±ß¡Ë¡¢¿ä¤·³è¥×¥é¥ó¡Ê700±ß¡Ë
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë