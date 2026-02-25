¤³¤Î½÷¤Î»Ò¤ÏÃ¯¡© ¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¤Î²û¤«¤·¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤âÅÐ¾ì¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤ÎÀ¤Áê¤¬¸«¤¨¤ë75Ç¯¤ÎÎò»Ë
¡¡´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¿ô¡¹¡£²¿¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«ÌÂ¤¦¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤É¤ÎÅ¹¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤¬¡Ø¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¡Ù¤Î¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡È½÷¤Î»Ò¡É¤Î¥Þ¡¼¥¯¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¡©¡×¡£Ãµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¡Ù¤ÎÎò»Ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎòÂå¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÉ³²ò¤±¤Ð¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÎÀ¤Áê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡©
¡Úµ®½Å²èÁü¡Û²û¤«¤·¡Ä¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡ª¡©¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¤Î¡Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Û¤½¤ß¡Ù
¢£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡¢75Ç¯´Ö¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¤Î¡È½÷¤Î»Ò¡É¤Î¥Þ¡¼¥¯
¡¡Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¤Î¡È½÷¤Î»Ò¡É¤Î¥Þ¡¼¥¯¡£Ì¾Á°¤Ï¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ØÂè1²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿1951Ç¯¤«¤é¡¢¼Â¤Ë75Ç¯¤â¤Î¤¢¤¤¤À¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¾¦ÉÊ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¤Î¸µÁÄ¡ÈÆð¹Ñ¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢1894Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¡¢1920Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢1975Ç¯¤«¤é¤Ï¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¤«¤éÈÎÂ¥Êª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1951Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤è¤êº£¤Î·Á¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤Î¹Êó¡¦CSV¿ä¿ÊÉô¤ÎÎÓÅÄµ¨ÏÂ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¤Ïº£¡¢À¤³¦Ìó150¥õ¹ñ¤Ç¹¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥È¥ë¥Ê¡¼¥¹¤â¡¢°ìÌÜ¤Ç¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¤Î¾¦ÉÊ¤À¤È¤ï¤«¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÓÅÄ¤µ¤ó¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Ê¤¼¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ê¡¼¥¹¤Ï¡¢¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¶ç¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢ÄË¤¤¡¢¤«¤æ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿È©¤ÎÇº¤ß¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËËÜ¿Í¤è¤êÀè¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼£¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢ÏÂ¤é¤²¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¥ê¥È¥ë¥Ê¡¼¥¹¡£Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾®¤µ¤Ê¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¤Î¥¡¼À®Ê¬¡¦¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤Ï¡¢Çö²Ù¡Ê¥Ï¥Ã¥«¡Ë¡£³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ï¥¤¥É»á¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¤ä¤±¤É¤ä±ê¾É¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌô¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢Åö»þ¤ÏÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢³°ÈéÌô¤ò¼´¤Ë¡Ö²ÈÄí¤Î¾ïÈ÷ÌôÅª¡¢¤ª¼é¤êÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾É¾õ¤äÉô°Ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ170°Ê¾å¤â¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Î¤³¤È¡£¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î¾®µ¬ÌÏÌô¶É¡¦ÌôÅ¹¤«¤é¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ø¤È¡¢ÌôÈÎÇä¤Î·ÁÂÖ¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÌÌÈÎÇä¤«¤é¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç°åÌôÉÊ¤òÁª¤Ö¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤½¬´·¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿»þÂå¡£²¿¤òÁª¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¡£ÎÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥ê¥È¥ë¥Ê¡¼¥¹¤¬¿®Íê¤È°Â¿´¤ÎÌÜ°õ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ûÍ×¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÀ¤Áê¤¬¤ï¤«¤ë¡© ¾¼ÏÂ¤Î½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤Î¤ª¶¡¡Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥Ã¥×¡Ù
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ô¤¢¤ë¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ëº£¤Î»þ´ü¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤í¤¦¡£1975Ç¯¡¢ÎÐ¤ÈÇò¤Î¡Ø¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥àÌôÍÑ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¡£º£¤Ç¤â¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ä¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¯¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯³¦¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1970Ç¯Âå¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¿§ÉÕ¤¤Î¸ý¹È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¥ê¥Ã¥×¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡ÈÌô¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¡É¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ê¤É¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¡¦ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤Ø¤ÈÂª¤¨Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÆü¾ïÅª¤Ê¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤Î½¬´·¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥±¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖËèÆü»È¤¦¤â¤Î¡×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤â¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ç¯Âå¤´¤È¤ËÀ¤Áê¤äÎ®¹Ô¤Þ¤Ç¤â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¡ØÌôÍÑ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤«¤é4Ç¯¡¢1979Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥Ã¥×¡Ù¡£¥Æ¥£¡¼¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶³Ð¤Ç¥ê¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡ÈÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ò´§¤·¡¢¥ì¥â¥ó¤ä¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É5¼ïÎà¤Î¹á¤ê¤ò³«È¯¡£¡ÖÅö»þ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤¬¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Î½÷»Ò¤¿¤Á¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1983Ç¯¤Ë¤Ï¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ëºÙ¿È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¡Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥Ã¥×¤Û¤½¤ß¡Ù¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¥ê¥à¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤Î´Ö¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÇÇ¯´Ö400ËüËÜ¡¢³¤³°¤Ç600ËüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1987Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ý¹È¤Ï¿°¤¬¹Ó¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¸µ¤Ë¡¢¡Ö¸ý¹È¤Î²¼ÃÏ¤Ë»È¤¦¡×ÆüËÜ½é¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¾õ¥ê¥Ã¥×¤Î¡Ø¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¥ê¥Ã¥×¡Ù¤¬È¯Çä¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»þ¤ÏÊ¿À®¡£½÷À¤¿¤Á¤Î¿´¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2014Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥É¡¼¥à·¿¤Î¡ØChuLip¡Ê¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¡Ë¡Ù¡£¾å²¼¤Î¿°¤ò°ìÅÙ¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµå¾õ¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È¥Á¥å¡¼¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬ÉáµÚ¤·¤¿»þÂå¤Î¼«»£¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¤Ï¹âÊÝ¼¾¥¿¥¤¥×¤Î¡Ø¥á¥ë¥Æ¥£¥¯¥ê¡¼¥à¥ê¥Ã¥×¡Ù¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤È¤ÎËà»¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈé¤à¤±¡¦¹Ó¤ì¤ò½¸ÃæÊä½¤¤¹¤ë¡Ø¥ê¥Ú¥¢¥ï¥ó¡Ù¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£¶áÇ¯¤Ïµ¡Ç½À¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤Ê¤Î¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ø¥ê¥Ã¥×¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡Ù¡£¡Ö¿°¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Á³¤ËÀ¹¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À½ºÞ¤Î¸ü¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿¿°¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢SNS¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÈþÍÆ·Ï¤ÎÎ®¹Ô¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¤Î¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é51Ç¯¡£¥ê¥È¥ë¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ï¡¢È©Çº¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¦¤Ë»þÂå¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£Å¹Æ¬¤Ë¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ï¡©
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢º£¤äÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤â´Þ¤á¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Çä¤ê¾ì¤Ï·²Íº³äµò¤ÎÍÍÁê¡£»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤éÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¤Î¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö°åÌôÉÊ¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¡£¹Ó¤ì¤ä´¥Áç¤òËÉ¤°¡¢¿°¤Î´ðËÜ¥±¥¢¤òÂç»ö¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ø¥ê¥Ã¥×¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡Ù¤Î±ð¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡É¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£¥±¥¢¤È³Ú¤·¤µ¤ÎÎ¾¼´¤Ç³«È¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÏÌµ¿§¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¿§ÉÕ¤¡¢¹Ó¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï½¸Ãæ¥±¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Ï¥·¡¼¥ó¤äÌÜÅª¡¢¿°¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¿ËÜ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤«¡£
¡¡¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÈÌ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¡È¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÉÔÄ´¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¼ê½õ¤±¤Ç¤¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î»ëÅÀ¤ÇÈ©¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼½ñ¤Ë¤Ï¡È¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡É¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö¤¤¤é¤ÌÀ¤ÏÃ¤ò¤ä¤¯¤³¤È¡×¤È¤¢¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥ê¥È¥ë¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ê¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¼õ¤±¤¿¤¤¤â¤Î¡£¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤ÊÈ©¤ä¿°¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¥È¥ë¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
¡ÊÊ¸¡§²Ï¾å¤¤¤Ä»Ò¡Ë
