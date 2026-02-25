ÅÅ¸»¤âÇÛÀþ¤âÉÔÍ×¡£¸«¼é¤ê¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼
¤³¤Îµ»ö¤Ï2026Ç¯1·î17Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
½µËö¤À¤±¼Ö¤Ë¾è¤ëÊë¤é¤·¤Ë¾ïÀß¤Î¥É¥é¥ì¥³¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¶Ä¡¹¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡£
É¬Í×¤Ê¤È¤¤À¤±¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢±¿Å¾¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼è¤ê³°¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥È¤Ê»È¤¤Êý¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥é¥ì¥³¡×¤Ç¤¹¡£
ÇÛÀþ¥¼¥í¡¢Å½¤ë¤À¤±¤ÎÀßÃÖ
½µËö¤·¤«¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥É¥é¥ì¥³¤â½µËö¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥é¥ì¥³¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤ËÁÇÄ¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÅ¸»¥³¡¼¥É¤âÇÛÀþ¹©»ö¤âÉÔÍ×¡£ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÆ°¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËµÛÈ×¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç½àÈ÷´°Î»¤Ç¤¹¡£
¥Ý¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¼°¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¸þ¤¤â¼«ºß¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£¸åÊý¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£½µËö¤ÎÇã¤¤ÊªÁ°¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢µ¢Âð¤·¤¿¤é¼è¤ê³°¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë
¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥é¥ì¥³¡×¤ÏËþ½¼ÅÅ¤ÇÌó6.6»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤¿¤È¤¡¢µ¢¾Ê¤Ç¥«¡¼¥·¥§¥¢¤ò»È¤¦¤È¤¡£¤É¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤»¤Þ¤¹¡£
»È¤ï¤Ê¤¤´Ö¤Ï¼«Âð¤Ç½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¡£±êÅ·²¼¤Î¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤â¡¢ÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤é¾ï»þ´Æ»ë¤â²ÄÇ½¡£¸¼´ØÀè¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤È¤·¤ÆÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¼«Âð¤ÎWiFi¤ËÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð±ó³Ö´Æ»ë¤ä¸«¼é¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¹¥Þ¥ÛÏ¢·È¤Ç¡¢±ÇÁü³ÎÇ§¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë
¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥é¥ì¥³¡×ËÜÂÎ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢»ë³¦¤ò¼×¤é¤º¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤ÏÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç³ÎÇ§¡£ÀßÄêÊÑ¹¹¤âÊÝÂ¸¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡§
¡¦¥Õ¥ëHD²è¼Á
¡¦¹³Ñ¥ì¥ó¥º
¡¦ÃëÌëÌä¤ï¤ºµÏ¿
¡¦512GB microSD¥«¡¼¥ÉÂÐ±þ¡ÊºÇÂç280»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ¿²è¡Ë
ÇÛÀþÉÔÍ×¡¢»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç±ÇÁü³ÎÇ§¡£¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥é¥ì¥³¡×¤Ï¡¢½µËö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥«¡¼¥·¥§¥¢ÇÉ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥ì¥³Æ³Æþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ä¡äÅÅ¸»¡¦ÇÛÀþ¹©»öÉÔÍ×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¡ªÀßÃÖ¤¬´ÊÃ±¤Ê½¼ÅÅ¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡ª
