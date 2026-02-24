Image: Neiry Group

かつてハトの帰巣本能を利用して訓練することで、特定の場所にハトを移動させて文書を届ける「伝書バト」という通信手段がありました。

その後、無線通信などの発展により、お役御免となるわけですが、インターネット全盛の現代にその復活を試みている企業があるようです。

それが、ロシアのスタートアップ企業「Neiry」。ハトの脳を事実上ハッキングして「生きたドローン（バイオドローン）」化する技術を研究しているとのこと。

ハトの脳に神経インプラント

このNeiryは声明にて、同社が開発した神経インプラントを装着したハトによるテスト飛行を完了したと述べています。

Neiryによると、このインターフェースはハトの脳の特定部位に「軽度の刺激」を与え、特定の飛行経路を優先するように誘導すると説明しています。ハトはその”刺激”がない状態では自然な行動を続けるそう。

テスト飛行中、これらのハトは小型の制御装置、ソーラーパネル、そしてユーザー用のカメラを装着し、バイオドローンがデータ収集の有効性をどのように発揮するかを確かめられたといいます。

機械のドローンより優れている可能性

ハトを生きたドローンにするために、技術者は鳥の頭蓋骨に極めて小さな電極を挿入し、それを刺激装置に接続。この刺激装置はハトの頭部に搭載されます。Neiryは、ハトは手術後すぐに活動を始められ、生存率へのリスクは低いと主張しています。

天性の飛行能力を持つハトは、複雑な地形をナビゲートし、狭い空間にアクセスし、厳しい天候にも耐える点で、機械式ドローンより優れたパフォーマンスを見せる可能性があります。また、同社によれば、1日で最大約483km飛行できるとされています。

こうした特徴により、この技術は監視、インフラや環境の点検、捜索・救助活動の支援などに効率的に使えるとNeiryのCEOであるAlexander Panov氏はBloombergに語っています。

生きたドローンに対する倫理的な懸念

Neiryは前述のように、テスト飛行を行なっていないときは普通の生活を続けると言い、さらにオペレーターによるケアを受けていると述べています。また、社内の倫理学者とも協議しているとのこと。

しかし、第三者による独立した検証はまだ提供されておらず、この技術の倫理的な意味合いに疑問を投げかける専門家もいます。

第一に、生物を技術によって操作することへの倫理的懸念です。

デューク大学の倫理学者であるNita Farahany氏はBloombergに対し、「神経インプラントを使ってどんな種でも操作しようとするのは、不快なもの」と述べています。「動物を物として扱い、生き物としてではなく製品のように扱う」という目的がある場合、明らかに倫理的な懸念が生じるとも語りました。

さらに、軍事利用を含めた活用法についての懸念もあります。

これに対し、Neiryはこのプロジェクトが厳密に民間利用に限られていると強調しています。Telegraphへの声明では、「我々のバイオドローンが秘匿された用途や二次的利用ではなく、民間目的にのみ使用されるよう最大限の努力をしている」と述べています。

また、ロシア政府関連の出資者の関与については、「政府による支援は世界中で一般的かつ広く受け入れられている慣行であり、主要国ではいずれも、画期的技術は国家によって支援されている」と説明しました。

この技術はどんな未来をもたらす？

Neiryはプレスリリースで、インフラ事業、物流、農業、緊急対応などの用途で技術が活用可能であるとし、このプロジェクトを実用に向けて進める意志を示しています。

Panov氏は「近い将来、この技術がさまざまな生物に応用され、活用できるようになる」と予想しています。しかし、同社が海外展開を始めたときに、利害関係者から厳しい批判を受けることになるでしょう。その際に、彼らがどのように対処をするのつもりなのか、あるいはそのつもりがあるのかどうか、それは時が経てばわかるはずです。

ひとつあげられるのは、かつての伝書バトが第二次世界大戦期に、軍事目的の伝達手段として広く活用されていたこと。こうした過去や倫理的な懸念も含めて考えさせる技術だと思います。