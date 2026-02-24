前世編から現世編までの壮大な軌跡を紡いだアニメ『不滅のあなたへ』×現世編 主題歌「ふめつのあなた」スペシャルムービー解禁！
「週刊少年マガジン」（講談社）にて堂々完結した大今良時による人気漫画『不滅のあなたへ』を原作とするアニメ「不滅のあなたへ Season3」が、NHK総合にて毎週土曜午後11:45から連続2クールで放送中。
このたび、Perfumeの楽曲と織りなす、フシの成長と壮大な旅路。アニメ『不滅のあなたへ」×現世編 主題歌「ふめつのあなた」 スペシャルムービーが解禁された。
解禁となった映像は、フシと彼を取り巻く人々とのかけがえのない出会いと別れを軸に、アニメ「不滅のあなたへ」Season1・2で描かれた前世編から、Season3で展開される現世編へと紡がれてきた壮大な物語を凝縮したスペシャルムービー。ニナンナ、タクナハ、ジャナンダ島、ウラリス王国――数々の美しい風景とともに描かれてきたフシの旅路。マーチ、グーグー、トナリ、ボン、不滅の戦士、そして数えきれない仲間たちとの絆が、胸を打つ名シーンの数々とともに鮮やかによみがえる。いくつもの別れを乗り越えながら、人の“心”を学び続けてきたフシの歩みが、あらためて深い感動を呼び起こす。
やがて舞台は現世へ。新たな時代、新たな出会い。変わりゆく世界の中で葛藤し、決断しながら進み続けるフシの姿が、力強く映し出される。
「ふめつのあなた」のミディアムテンポの曲調と映像がシンクロし、喪失の切なさ、仲間と過ごす温かな時間、そして未来へと続く希望が鮮やかに重なり合う。「不滅のあなたへ」の壮大な世界観と映像美、そして音楽が融合した本映像は、これまでの物語の軌跡と、これから描かれる新たな展開への期待を一層高める、必見のスペシャルムービーとなっている。
●作品情報
アニメ「不滅のあなたへ Season3」
NHK総合 2025年10月4日より毎週土曜23:45（放送予定は変更になる場合があります）
先行配信：月曜日18:00〜
ｄアニメストア
ｄアニメストア for Prime Video
ｄアニメストア ニコニコ支店
通常配信：水曜日12:00〜
ABEMAプレミアム
Amazon Prime Video
Disney+
DMM TV
FODプレミアム
HAPPY！動画
Hulu
J:COM STREAM
Lemino
milplusみるプラス
OnGenムービー
TELASA
U-NEXT
WOWOWオンデマンド
アニメ放題
バンダイチャンネル
ムービーフル
ムービーフルplus
【原作】
大今良時『不滅のあなたへ』（「週刊少年マガジン」所載）
【スタッフ】
総監督：佐山聖子
監督：横手颯太
シリーズ構成：藤田伸三
キャラクターデザイン：薮野浩二
音楽：川粼龍
音響監督：高寺たけし
アニメーション制作：ドライブ STUDIO MASSKET
主題歌：「ふめつのあなた」
作詞・作曲・編曲：中田ヤスタカ（CAPSULE)
歌：Perfume
EDテーマ：「Recollections」
作曲・編曲：浜渦正志
＜STORY＞
不滅の存在であるフシ。
それに対抗するのは人間を襲い滅ぼそうとする敵対勢力、「ノッカー」。
攻防の末にノッカーとの戦いには勝利したが、フシはまだ人々を守り続ける必要があった。
自らの体を広げ、樹木のごとく抵抗の根を張り巡らせた。
数百年後、そこは現代世界。
かつてないほどの平和な世界。
新しい友人･･･新しい家･･･
全てが満ち足りた世界でフシは幸せを謳歌できると思っていた。
しかし不穏な影が、再びフシに迫る。
その影は、人の心の隙間に分け入る宿敵。
そして、自分を生み出した観察者の真の目的。
フシに与えられる新たな試練。彼に大いなる選択の時が迫る。
不死身のフシの物語、「現世編」が幕を開ける。
【キャラクター】
＜フシ＞CV.川島零士
不死身の存在。刺激を受けたものから情報を獲得し、その姿に変化することができる。
「前世編」から数百年、宿敵・ノッカーを全滅させ平和が訪れた時代に再び目覚める。
＜観察者＞ CV.津田健次郎
フシを作り出し、観察する謎の存在。ノッカーを感知できる。
＜ミズハ＞ CV.楠木ともり
学業優秀・スポーツ万能、学校中で有名な中学２年生。家庭では母親との関係に悩んでいる。
＜サトル＞ CV.花森ゆみり
11歳。謎の少年、その正体は……。
＜アオキユーキ＞ CV.潘めぐみ
常に明るく前向きな中学1年生。好奇心旺盛でオカルト研究部の副部長をつとめる
〈原作情報〉
最終25巻発売中！
不滅のあなたへ（２5）
定価：定価：627円（本体570円）
著：大今 良時
原作書影クレジット：©大今良時／講談社
©大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
