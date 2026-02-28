この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「ペヤング新商品がとにかくすごい…！！」と題した動画を公開した。偏食家として知られる氏原が、まるか食品の新商品「ペヤング すき焼き風やきそば」を実食レビュー。頻繁に新商品をリリースする同ブランドに対して当初は懐疑的な姿勢を見せていたが、一口食べた瞬間にその評価を一変させ、「こんなに早く美味いことが分かるのは珍しい」と絶賛する結果となった。



動画の冒頭、パッケージを開封した2人は「具、おっ！」と具材の多さに驚きの声を上げる。しかし、氏原は「ペヤングが結構毎月出すんよな」と指摘し、「毎月出してるってことは『渾身の』ってことでもないんだろうな」と、リリース頻度の高さゆえにクオリティへの期待値は低いことを示唆した。湯切り後、付属のソースと卵黄風ソースを絡めると、漂う香りに「本当にすき焼きっぽい」と興味を示す。



実食した瞬間、氏原の表情は一変。「うま！」と叫び、サカモトも一口食べて「うんまっ」と笑い出した。氏原は、単に味が良いだけでなく、肉の食感もしっかりしていると評価。その上で、独自の視点として「美味しさの速度」に着目した。「口入れた瞬間にさ、こんなに早く美味いことが分かるの珍しい」と語り、喉を通る前、口元にある段階ですでに脳が「美味い」と認識するほどのパンチ力があると力説した。



最終的に氏原は、「美味いっていうか、『すっげぇ笑った』って感じ」と表現し、「絶対食ったほうがいい」と断言。その理由を「美味しいからじゃなくて、早いから」と定義し、味のクオリティだけでなく、食べた瞬間のインパクトを楽しむエンターテインメント性を含めて評価した。テロップでは星5つ中「星4」の高評価が提示され、新商品の完成度の高さがうかがえる内容となった。