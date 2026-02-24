タレントで実業家の板野友美（34）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自宅写真を公開した。

同番組では、板野の自宅マンションの写真を大公開。アイランドキッチンが設置された47畳のリビングや、合計50畳というバルコニーに加え、板野が20代前半から集めたという、ハイブランドのバッグが並ぶクローゼットルームがお披露目された。

この3LDKで220平米、新築マンションという自宅について、同局・小室瑛莉子アナウンサーは「ちなみに家賃は“200万以上”ということです」と解説。スタジオでは「200万以上！？」「凄い」「よく教えてくれた」などの声が上がった。

しかし板野は「でも旦那と折半してます」と釈明。「それもモチベーションになるから、お互いに頑張って働こうねみたいな」と話したが、賃貸の理由として「買うとなると凄い高いけど、会社をやってるから節税できたり、いろんなことを考えて」と説明した。

これを受けて「仲良しコンビ」としてゲスト出演したタレント・重盛さと美は「外も凄いんですよ」と“暴露”。板野の自宅を訪れた際、門まで迎えに来てもらった時のエピソードを披露した。

重盛は「マンションなんですけけど、1回トンネルに入らなくちゃいけない。東京の一等地に地下みたいになってる」と回想。「今までに見た家で一番凄かった」と語っていた。