24日14時現在の日経平均株価は前週末比509.56円（0.90％）高の5万7335.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1088、値下がりは475、変わらずは29と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を324.90円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が72.03円、イビデン <4062>が45.19円、東エレク <8035>が38.11円、信越化 <4063>が29.25円と続く。



マイナス寄与度は178.89円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、トレンド <4704>が28.91円、ベイカレント <6532>が22.09円、ファストリ <9983>が20.06円、リクルート <6098>が18.85円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、精密機器、繊維と続く。値下がり上位には銀行、情報・通信、証券・商品が並んでいる。



※14時0分3秒時点



株探ニュース

