牧島 輝、新曲「ガッシュ」Recording Video 公開決定！
舞台を中心に数々の話題作に出演する俳優 牧島 輝の、2026年2月25日に発売する1st ミニアルバム『ガッシュ』より、新曲「ガッシュ」のRecording Video(2chorus ver.)が2月25日(水)0時にYouTubeチャンネルにて公開されることが決定した。
「ガッシュ」Recording Videoは牧島が作詞したミニアルバムの表題曲のレコーディング模様を撮影したスペシャル映像。歌唱シーンに加え、レコーディング時の様子を収録し、牧島の人柄が垣間見える映像に仕上がっている。
ミニアルバムには、現在放送中のTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のオープニング主題歌「Gypso」のアルバムバージョン「ガッシュ」に加えて牧島が作詞した「月に言い訳」「羽根」を含む全7曲が収録される。「Gypso」は1月7日より先行配信として好評配信中。
2月25日(水)より、CD発売を記念したリリースイベントが開催されるので、興味を持った方はぜひ足を運んでみよう。
●リリース情報
牧島 輝 1st Mini Album
『ガッシュ』
2月25日発売
【初回限定盤（CD+DVD）】
品番：COZX-2306〜7
価格：￥3,850（税込）
【通常盤（CD Only）】
品番：COCX-42640
価格：￥2,750（税込）
CD予約リンク
https://hikarumakishima.lnk.to/gouache_ec
＜CD＞
1. Liminal
作曲・編曲： BLVELY
2. ガッシュ
作詞：牧島 輝 作曲・編曲：BLVELY
3. Talking about…
作詞：内田ましろ 作曲・編曲：井上 泰次
4. Gypso（ガッシュver.）
作詞・作曲・編曲：ARAKI
5. 月に言い訳
作詞：牧島 輝 作曲・編曲：加藤冴人
6. 未来を信じて
作詞：安田尊行 作曲・編曲：ミライショウ
7. 羽根
作詞：牧島 輝 作曲・編曲：BLVELY
＜DVD＞
「ガッシュ」Recording Video / Making Video
TVアニメ「穏やか貴族の休暇のすすめ。」OP主題歌
「Gypso」
配信中
配信リンクはこちら
https://hikarumakishima.lnk.to/Gypso
＜moraダウンロードキャンペーン開催決定！＞
対象期間中にmoraにて『ガッシュ』を「まとめてご購入」いただいた方全員に、ここでしか手に入らない「デジタルサイン入りアナザーカット壁紙」をプレゼントいたします！
対象期間：2026/2/25(水)0:00 〜 3/24(火)23:59
賞品：デジタルサイン入りアナザーカット壁紙
詳細はこちら
https://mora.jp/privilege/656/
＜ドワンゴジェイピープレゼントキャンペーン開催決定！＞
対象期間中にドワンゴジェイピーにて表題曲『ガッシュ』をご購入の上、ご応募いただいた方全員に「ジャケ写デザイン缶バッジ（40mm×40mm）」をプレゼントいたします！
対象期間：2026/2/25(水) 0:00 〜 3/10(火) 23:59
賞品：ジャケ写デザイン缶バッジ（40mm×40mm）
詳細はこちら
http://r.dwango.jp/KK463XoO
2/25(水)0:00有効)
＜LINE MUSIC再生回数キャンペーン開催決定！＞
2026年2月25日(水)より配信されるミニアルバム「ガッシュ」のリリースを記念して、LINE MUSICでの再生回数キャンペーンを開催いたします！ 『ガッシュ』の再生回数に応じて、抽選および応募者全員に素敵なプレゼントをご用意しております。
対象期間（再生期間）：2026/2/25(水)〜3/24(火)23:59
賞品：
・A賞（3,000回以上再生の上、ご応募頂いた方から抽選で3名様）：牧島 輝 直筆サイン入りチェキ
・B賞（300回以上再生の上、ご応募頂いた方全員）：牧島 輝 スマホデジタル壁紙
●イベント情報
2月25日(水) 18:30〜
場所：animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館9F)
内容：ミニライブ＆特典会＆輝くじ
2月28日(土) ＜一部＞13:00〜 ＜二部＞16:00〜
場所：イオンモール川口前川 1Fサウスコート
内容：ミニライブ＆特典会＆輝くじ
3月1日(日) ＜一部＞13:00〜 ＜二部＞15:30〜
場所：SHIBUYA TSUTAYA 8Fイベントスペース
内容：特典会＆輝くじ
詳細はこちら
https://columbia.jp/makishimahikaru/index.html
＜牧島 輝 Profile＞
ミュージカルや舞台を中心に活躍中。2024年10月より‟牧島 輝”名義で音楽活動を開始し、二作品でアニメ主題歌を担当するなどアニソンジャンルでも歌唱の幅を広げている。代表作に、ミュージカル『刀剣乱舞』大倶利伽羅役、舞台「炎炎ノ消防隊」森羅日下部役、舞台「キングダム」 嬴政・漂 役など。現在ミュージカル「十二国記」楽俊役にて出演中。
関連リンク
牧島 輝音楽情報サイト
https://columbia.jp/makishimahikaru/
牧島 輝オフィシャルサイト
https://makishima-hikaru.net/
関連情報（BiZ PAGE＋）
