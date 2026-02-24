¥¨¥Ð¡¼¥È¥óvs¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.23 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá](Hill Dickinson Stadium)
¢¨29:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É
DF 5 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥ó
DF 6 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¿¡¼¥³¥¦¥¹¥¡¼
DF 32 ¥¸¥ã¥é¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥¹¥¦¥§¥¤¥È
DF 37 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼
MF 10 ¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§
MF 22 ¥¥¢¥Ê¥ó¡¦¥Ç¥å¡¼¥º¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë
MF 27 ¥¤¥É¥ê¥Ã¥µ¡¦¥²¥¤¥§
MF 42 ¥Æ¥£¥à¡¦¥¤¥í¥¨¥°¥Ö¥Ê¥à
MF 45 ¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°
FW 11 ¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥ê¡¼
¹µ¤¨
GK 31 ¥È¥à¡¦¥¥ó¥°
DF 2 ¥Í¥¤¥½¥ó¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥½¥ó
DF 16 ¥Ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥ß¥³¥ì¥ó¥³
DF 23 ¥·¥§¥¤¥Þ¥¹¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó
MF 20 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ö¥ê¥ó¥°
MF 34 ¥Þ¡¼¥ê¥ó¡¦¥í¡¼¥ë
FW 7 ¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë
FW 9 ¥Ù¥È
FW 19 ¥¿¥¤¥ê¡¼¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸
´ÆÆÄ
¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º
[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É]
ÀèÈ¯
GK 31 ¥»¥ó¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥¹
DF 2 ¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥À¥í¥È
DF 5 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢
DF 15 ¥ì¥Ë¡¼¡¦¥è¥í
DF 23 ¥ë¡¼¥¯¡¦¥·¥ç¡¼
MF 8 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã
MF 16 ¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í
MF 18 ¥«¥¼¥ß¡¼¥í
MF 37 ¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼
FW 19 ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â
¹µ¤¨
GK 1 ¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë
DF 3 ¥Ì¥»¥¢¡¦¥Þ¥º¥é¥¦¥£
DF 12 ¥¿¥¤¥ì¥ë¡¦¥Þ¥é¥·¥¢
DF 26 ¥¢¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ø¥Ö¥ó
MF 25 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ
MF 39 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼
MF 48 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥à¡¼¥¢¥Ï¥¦¥¹
FW 11 ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼
FW 30 ¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³
´ÆÆÄ
¥Þ¥¤¥±¥ë ¥¥ã¥ê¥Ã¥¯
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
