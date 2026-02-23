この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

乾貴士も驚愕「全然ちがう」 腰痛を悪化させる大腰筋のねじれと癒着の正体

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が「【腰じゃなかった】腰痛が悪化する原因は関節のねじれと筋膜癒着!?体の変化に乾貴士も驚き連発」と題した動画を公開。関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、プロサッカー選手・乾貴士への施術を通して、腰痛を引き起こす意外なメカニズムについて解説した。



角田氏はまず、腰痛の根本原因の一つとして「股関節の軸のずれ」を指摘する。股関節のねじれが生じると、足を前方に持ち上げる「大腰筋」もねじれ、骨盤周辺の腸骨筋に多大なストレスがかかるという。特に日本人ランナーは、足を一度内側に引き込んでから前に出す身体の使い方の癖があり、内転筋が発達しやすい傾向にあると分析。これに対し、ケニア人選手などは大腰筋を使って足を真っ直ぐ出し入れするため、効率的な動作が可能だと説明した。



動画では、乾選手の左足首の可動域が極端に狭くなっている点にも言及された。これは利き足である右足首をかばうため、左側が可動性よりも「安定性」を重視するよう適応し、固まってしまった結果だという。さらに角田氏は、人間が痛みを感じ取れる箇所には限界があるとする「二点弁別閾（にてんべんべついき）」という概念を紹介。「人間は二ヶ所までしか痛みを感じない」とし、乾選手の場合、足首と腰ですでに痛みの許容量が埋まっているため、膝などの他の不調に気づきにくくなっている可能性を示唆した。



施術はアキレス腱周囲や太もも裏のハムストリングスにも及んだ。角田氏は、筋膜が癒着して筋張った状態を放置することが「肉離れ」のリスクを高めると警告。肉離れには「伸び切らない筋繊維を伸ばされすぎた」という予備軍のようなステージが存在すると解説し、事前のケアの重要性を説いた。施術を受けた乾選手は、当初感じていた痛みが消失したことに「全然ちがう」「痛くない」と驚きの声を上げた。



角田氏は、痛みがある患部だけでなく、股関節のねじれや全身の筋膜癒着を取り除くことが、パフォーマンス向上と怪我予防の鍵であると結論づけた。