細見えシルエットが優秀！イマドキ女子が愛用する【着ぶくれしない】冬アウター特集

あたたかいアウターを着たいけど、着ぶくれするのが心配…ってコ、集合！今回は、Ray♥Influencerが実際に着ている「冬アウター」を2つご紹介します。冬らしいボアやダウンの素材でも、すっきりシルエットを実現できるから、たくさんお出かけしたくなるはず。ぜひチェックしてみて♡

LOVE BUZZ ITEM vol.48 THEME：お気に入りの冬アウター Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、冬の相棒ともいえるアウターのなかから、彼女たちの一番のお気に入りをご紹介。 ファーやボアなど、今季、イマドキガールズたちに人気のアウターも見えてきました。

Check! Ray♥Influencer・Nana Nakabayashi ガーリーコーデが得意♡ 乃木坂46オタクなアパレルプレス Instagram：@nana.n____5 糖度100％ないちごみるくカラー♡ 「プレスを務めているブランド、MISTREASSのもの。ボア素材でも着ぶくれしない、計算されたボリューム感がとにかく優秀。アウター自体にしっかり甘さがあるので、ガーリーに全振りしたスタイリングにするのが好きです」

Check! Ray♥Influencer・あめちゃん テニスと美容オタクな現役都内OL Instagram：@amechan_59 ウエストが細見えするシルエットが優秀 「トミーヒルフィガーのダウンは、家族でアウトレットに行ったときに偶然見つけたお気に入り。なんと通常の半額以下と、かなりお得な買い物でした♡ 防寒力が手持ちのなかでもトップクラスでほぼ毎日着ています（笑）」 ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

あめちゃん

Ray編集部 エディター 草野咲来