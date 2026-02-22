こういうの欲しかった！一家に1つの名品♡「それ測れるの？」が解決する100均便利グッズ
商品情報
商品名：円周ロータリーメジャー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：8.8×6.3×2.4cm
カラー展開：ブラック、ホワイト
販売ショップ：セリア
JANコード：4991203210050
セリアで買って大正解！『円周ロータリーメジャー』
メジャーで測ろうとしても、一人だと上手く測れない場所って意外と多いですよね。
そんな悩みを解決してくれるのが、セリアの手芸グッズ売り場で見つけた『円周ロータリーメジャー』。
テープを引き出してくるっと巻くだけで、円周や曲線のサイズを一人でも簡単に測れる優れもの。
ボタンひとつでサッと巻き戻せるので、手間もかからずストレスフリーです。
テープは両面に目盛りが付いており、4.5cmはじまりと0cmはじまりの2タイプを使い分けられるので、宅配サービスのサイズやインテリアの採寸など、普段使いにも便利です。
最大152cmまで測れるため、手芸のほかにも体まわりなどのサイズチェックもできるので、体型管理にも役立ちます。
一人で計測もラクラクできちゃう♪
手首まわりなど、一人では測りにくい部分も簡単です。
使い方は、引き出したテープの先端部分を穴に通して固定します。
ループ状のテープに手首を通したら、ボタンを押してテープを巻き戻します。
ぴったりと手首に密着させて、4.5cmはじまりの面を計測！手で押さえる必要がなく、測っている途中にズレる心配もなし◎
あらかじめ、カーブ部分が差し引かれた目盛り表示になっているため、正確に測ることができますよ。
110円（税込）とは思えない使い勝手で、一家に1つ持っておいて損なしです。
今回は、セリアの『円周ロータリーメジャー』をご紹介しました。
お値段以上に優秀なアイテムなので、ぜひセリアで見かけた際はチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。