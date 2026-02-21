¾®Ìî¿Æó¤¬²¤½£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈºÆ²ñ¡Ö¥¢¥Ã¥Ä¡×¡¡²¤½£Ì¾Ìç¤Ç¶¦Æ®Îò¡Ä±ýÇ¯¥Õ¥¡¥ó´¶Ã²¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×
¾®Ìî¿Æó»á¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬ºÆ²ñ
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½MF¾®Ìî¿Æó»á¤È¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¡£
¡¡2¿Í¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬2·î20Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖReunited in Rotterdam.¡Ê¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤ÇºÆ²ñ¡Ë¡×¤È¾®Ìî»á¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿´ÖÊÁ¤À¡£
¡¡¶¦¤Ë2002Ç¯¤Ë¤ÏUEFA¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¸å¡¢¾®Ìî»á¤ÏJ¥ê¡¼¥°ÆÃÇ¤ÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢²òÀâ¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï´ÆÆÄ¤ØÅ¾¿È¤·¡¢¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ç¤Î»Ø´ø´±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¢¥Ã¥Ä¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎºÆ²ñ¡×¡Ö¡Ê¾®Ìî¿Æó¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¥µ¥Ý¤«¤é¡¢¤Þ¤¸¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É°·¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤¬¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¿»ö¤¬´ñÀ×¡×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë