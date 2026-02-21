Ä¶ÆÃµÞ¡¢½é¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é³«ºÅ·èÄê¡¡¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦EBiDAN»Ë¾å½é¤Î¥Éー¥à¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë
¡¡Ä¶ÆÃµÞ¤¬¡¢2026Ç¯11·î25Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜÆü2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026¡ÖREAL?¡×¡Ù¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¸ø±é¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Ä¶ÆÃµÞ¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¿·¿Í¡õ¼ã¼êÇÐÍ¥½¸ÃÄ¡¦EBiDAN¡Ê·ÃÈæ¼÷³Ø±àÃË»ÒÉô¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Éー¥à¸ø±é³«ºÅ¥°¥ëー¥×¤ÎÇÚ½Ð¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¶ÆÃµÞ¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µー¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡£2011Ç¯12·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2012Ç¯6·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2022Ç¯8·î¤Ë¥«¥¤¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¡¢¥¿¥¯¥ä¡¢¥æー¥¡¢¥¿¥«¥·¤Î5Ì¾¤Ë²Ã¤ï¤ë·Á¤Ç¡¢¥·¥åー¥ä¡¢¥Þ¥µ¥Ò¥í¡¢¥¢¥í¥Ï¡¢¥Ï¥ë¤Î4Ì¾¤¬¿·¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£°Ê¹ß¡¢9¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿·ÂÎÀ©°Ê¹ß¤ÎÈôÌö¤¬¶¦ÄÌ¡¢timelesz¤Ï¿·ÂÎÀ©¤«¤é1Ç¯Ì¤Ëþ¤ÇÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ
¡¡³èÆ°ÅÓÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤ò¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Çtimelesz¤¬Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò´Þ¤à¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£timelesz¤Ï¡¢2024Ç¯4·î1Æü¤ËSexy Zone¤«¤étimelesz¤Ø²þÌ¾¡£¤³¤Î²þÌ¾¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ðー¤Îº´Æ£¾¡Íø¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅçÁï¤Î3Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤¬¿·¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢2025Ç¯2·î°Ê¹ß¡¢8¿Í¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2025Ç¯12·î¤è¤ê¡¢²þÌ¾¤ª¤è¤Ó¿·ÂÎÀ©°Ü¹Ô¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¶ÆÃµÞ¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©°Ü¹Ô¸å¤ÎÈôÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¥Ä¥¢ーµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØNEW LIVES¡Ù¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î½é½µÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ï¡¢·ëÀ®¤«¤éÌó15Ç¯¡¢¿·ÂÎÀ©°Ü¹Ô¤«¤éÌó4Ç¯3¥«·î¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
