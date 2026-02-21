Åìµþ¤Î»äÎ©¾®¶µÍ¡»àË´¡¢Ï«ºÒÇ§Äê¡¡²á½Å¶ÈÌ³¤ÇÀº¿À¾ã³²È¯¾É
¡¡»äÎ©¶ÌÀî³Ø±à¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡Ë¤Î¾®³ØÉô¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¶µÍ¡¤¬2018Ç¯¤Ë»àË´¤·¡¢È¬²¦»ÒÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ðÄ®ÅÄ»Ù½ð¤¬Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ê¤É¤ÇÀº¿À¾ã³²¤òÈ¯¾É¤·¼«»¦¤·¤¿¤È¤·¤ÆÏ«ºÒÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬21Æü¡¢°äÂ²¤é¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ï«´ð½ð¤¬»»Äê¤·¤¿1¥«·î¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¡Ê»Ä¶È¡Ë¤ÏºÇÄ¹¤ÇÌó98»þ´Ö¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡°äÂ²¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶µÍ¡¤Ïº´Æ£³¾°ì¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê39¡Ë¡á¤Ç¡¢Ç§Äê¤Ï25Ç¯10·îÉÕ¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï01Ç¯¤Ë¶ÌÀî³Ø±àÍÄÃÕÉô¤Ë¶µÍ¡¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢17Ç¯¤Ë¾®³ØÉô¤Ë°ÛÆ°¡£18Ç¯7·î¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯4·î¤Ë¼«Âð¶á¤¯¤Î»³ÎÓ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°äÂ²¤Ï¡Ö²á½Å¤Ê¶ÈÌ³¤äÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÇÀº¿À¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÏ«ºÒ¿½ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢Ï«´ð½ð¤ÏÅö½é¡¢1¥«·î¤Î»Ä¶È¤ÏºÇÂç61»þ´Ö¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢21Ç¯3·î¤ËÉÔ»Ùµë½èÊ¬¤ò·èÄê¡£°äÂ²¤Ï·èÄê¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤áÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡°äÂ²Â¦¤Ï»ùÆ¸¤Î¸«¼é¤ê¤ÇµÙ·Æ»þ´Ö¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀÁ°Æü¤ËÊÝ¸î¼Ô¤é¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£