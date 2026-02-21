±ºÏÂ¤¬2È¯²÷¾¡¤Ç2¾¡ÌÜ¡ª¡¡²£ÉÍFM¤ÏJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àá¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç2Ï¢ÇÔ¤Î²£ÉÍFM¤È¡¢1¾¡1Ê¬¤±¡ÊPKÀïÉé¤±¡Ë¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö4¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë±ºÏÂ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢55Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é²®¸¶ÂóÌé¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ë´Øº¬µ®Âç¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGKÌÚÂ¼Î¿Ìé¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò´Øº¬¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç±ºÏÂ¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢84Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿Î®¤ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÁáÀîÈ»Ê¿¤¬º¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç±ºÏÂ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£±ºÏÂ¤Ï2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢²£ÉÍFM¤Ï2»î¹çÏ¢Â³´°ÉõÉé¤±¤Ç¤Î3Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àá¡¢²£ÉÍFM¤Ï28Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¡¢±ºÏÂ¤ÏÆ±Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡0¡Ý2¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡55Ê¬¡¡´Øº¬µ®Âç¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
0¡Ý2¡¡84Ê¬¡¡ÁáÀîÈ»Ê¿¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç2Ï¢ÇÔ¤Î²£ÉÍFM¤È¡¢1¾¡1Ê¬¤±¡ÊPKÀïÉé¤±¡Ë¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö4¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë±ºÏÂ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢55Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é²®¸¶ÂóÌé¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ë´Øº¬µ®Âç¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGKÌÚÂ¼Î¿Ìé¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò´Øº¬¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç±ºÏÂ¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢²£ÉÍFM¤Ï28Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¡¢±ºÏÂ¤ÏÆ±Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡0¡Ý2¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡55Ê¬¡¡´Øº¬µ®Âç¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
0¡Ý2¡¡84Ê¬¡¡ÁáÀîÈ»Ê¿¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û±ºÏÂ¤¬2ÆÀÅÀ¤Ç²£ÉÍFM¤ò·âÇË¡ª
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
⚽️¥´¡¼¥ë (54:16)
👟´Øº¬ µ®Âç
🆚²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ vs ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/MrGC6ebUT5
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
⚽️¥´¡¼¥ë (83:24)
👟ÁáÀî È»Ê¿
🆚²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ vs ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/BKiCdJvrbb