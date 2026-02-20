TOMORROW X TOGETHERが2月20日午前0時、公式SNSを通じて『2026 DREAM WEEK』のスタートを告げるタイムテーブルを公開した。

『DREAM WEEK』とは毎年3月4日のデビュー日を記念して、世界中のファンが楽しめるよう開催されてきたイベントで、さまざまなコンセプトと構成が好評。そして2026年の『DREAM WEEK』はデビュー7周年を迎え、さらにバージョンアップした内容だ。2019年のデビューから続いてきたグループの物語を総括し、過去を振り返ると同時に、これから展開される新たな物語を描く。グローバルなファンダムはもちろん、大衆も気軽に楽しめる、親しみやすく興味深いコンテンツが満載だ。

公開されたタイムテーブルは、2019年から2025年までラベリングされており、手書きの文字とイラストで7年という時間を記録した一冊の日記帳を思い起こさせる。このスケジュールによると、「DREAMGRAPHY」「2026.TXT」「ASMR」「DAY & NIGHT Medley Live」「TXT Diary」「별의 목소리(星の声)」など、タイトルだけで興味が湧くような写真や映像が順次公開されていく予定だ。 5人のメンバーの多彩な魅力が詰め込まれた『DREAM WEEK』は、3月4日まで続く。

TOMORROW X TOGETHERは2月27日から3月1日の3日間、韓国ソウルにてスペシャルコンサート＜2026 TXT MOA CON＞を開催する。ライブバンドパフォーマンスを加えた楽しさと完成度の両方を兼ね備えたステージを披露する予定だ。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC