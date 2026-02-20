小野田紀美経済安全保障担当相が2026年2月19日、大臣への再任にあたっての「お花や祝電等」を辞退したいとXに投稿した。

「応援していただけるお気持ちが何より有難いので......」

18日に召集された特別国会で、高市早苗首相が第105代内閣総理大臣に選出された。高市氏は同日、第2次内閣の組閣を行い、閣僚らは全員再任となった。

小野田氏は、再任にあたり「経済安全保障担当大臣、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣、内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、人工知能戦略、経済安全保障)、再任となりました」と報告した。

翌19日には、Xで【お願い】を公開。「この度、経済安全保障担当大臣等の再任が決定致しましたが、お花や祝電等は辞退させて頂きたく存じます」とした。

辞退にあたっては、「応援していただけるお気持ちが何より有難いので、小野田に対するお花や物品や祝電等はどうぞお考え頂きませんよう宜しくお願いいたします」と呼びかけている。

SNSでは、小野田氏の「お願い」に、「お花や祝電よりも『仕事の結果』で応えようとするその潔さこそ、私たちが小野田さんに期待している姿そのものです。形式的なお祝いを辞退される姿勢に、経済安全保障という重責を担う覚悟の強さを感じて、さらに応援したくなりました」「小野田さんらしい潔さ...！ 再任おめでとうございます お花や祝電辞退の姿勢に心打たれました。応援の気持ちはいつも全力で届けてます！！」など、称賛の声が上がった。

「まあそれにかかる金額を赤十字にでも募金してもらえるほうが世のため人のため、ですね」