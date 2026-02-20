フィギュアスケート女子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で熱演。140.45点、合計219.16点で銅メダルを獲得した。金メダルはアリサ・リウ（米国）、銀メダルは坂本花織（シスメックス）。中井がフィニッシュ直後に決めたポーズが話題になっているが、日本テレビ系「ZIP!」にゲスト出演した元世界女王で、トリノ、バンクーバー五輪代表の安藤美姫さんがポーズの意味を推察した。

17歳の中井は最終滑走のプレッシャーも感じさせず、冒頭でトリプルアクセルを着氷。ジャンプを着氷させるたびに顔いっぱいに笑みを作り、明るく4分間を舞った。ただ、フィニッシュ後は納得がいかない部分があったのか、人差し指をほほに当てて首をかしげるジェスチャー。愛らしいポーズで見る者を魅了した。

X上では「最後の可愛すぎんだろ？」「なにあの終わったあとのリアクション あざとすぎないです？」などの声が上がっていたこのポーズ。安藤さんは「ZIP!」のMCの水卜麻美アナウンサーから質問されると、トリプルアクセル成功後の3回転のコンビネーションジャンプが2回転になったミスについて言及。「マイナス点が大きくついてしまったところで、『良かったのに…悔しい！』がちょっと入り混じっちゃったのかな」と心境を慮っていた。



（THE ANSWER編集部）