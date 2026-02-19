１６日未明に東広島市の住宅で発生した火災、炎が上る家の裏手で見つかったのは血を流して倒れている男性でした。

発見されたのはこの家に夫婦で住む川本健一さん（４９）。首を刃物で複数回刺されたことによる失血死でした。

付近の住民「２階が燃えていた。火が上がって下（１階）はきれいだった」

警察はこの火事が放火によるものとみて捜査。その後の捜査関係者への取材で、川本さんは火災が発生した後に住宅の外で殺害された可能性があることが新たに分かりました。

一緒に暮らしていた妻はやけどを負いながらも逃げ出し「強盗に襲われた」と近くの家に助けを求めました。

付近の住民「ここに（妻が）座っていて（扉を）開けたらここが血まみれだった。（妻は）２階から飛び降りたと言っていた。主人が中にいるので心配していた」

なぜ夫婦は襲われたのでしょうか？周辺住民によりますと殺害された川本さんはリフォーム会社を経営していました。

付近の住民「台所をリフォームしてもらってその時に知り合った」

トラブルがあるような印象はなかったと話します。

夫婦を知る人「よく営業をしている人。夫婦とも穏やかな人だった」

未明の住宅で何が…警察は７０人態勢の捜査本部を立ち上げ犯人の行方を追っています。