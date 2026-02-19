この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が0円物件の真実を解説！『【衝撃】空き家が無料で手に入る！？このサイトを使った不動産投資が有効なのかどうかを、メリット・デメリットを含めて徹底的に解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【衝撃】空き家が無料で手に入る！？このサイトを使った不動産投資が有効なのかどうかを、メリット・デメリットを含めて徹底的に解説します！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が0円空き家サイトの実態を多角的に検証している。



0円で戸建てが取得できると聞けば、多くの人は即断したくなる。しかし木村氏は、その前提に疑問を投げかける。なぜ0円なのか。その背景を理解せずに動くことは危ういという視点だ。空き家の増加、相続後の管理負担、固定資産税の問題など、所有者側の事情が価格形成に影響している。流通の仕組みも変化し、低価格帯物件の扱いが拡大したことで、マッチング型のサイトが成立している。



一方で、税務上の論点も見逃せない。売買価格を0円とした場合、形式上は贈与とみなされる可能性がある。本来価値が認められれば課税対象となる余地があるため、価格設定には実務的な配慮が必要となる。この点は初心者が見落としやすい重要ポイントだ。



投資としての核心は「修繕後利回り」にあると木村氏は説く。取得費だけでなく、修繕費を含めた総投資額で収益性を測る考え方である。さらに動画では、0円物件と値引き交渉で取得した物件を比較する。後者は購入額230万円、修繕120万円という前提で、合計350万円の投資となるが、「戦える立地」を選定している点が異なる。入居需要が見込めるエリアであれば、将来の売却時にも資産価値が維持されやすい。収益性と出口戦略を同時に検討する視点が強調される。



0円という取得価格の魅力は大きいが、立地が弱ければ空室リスクや売却難易度が高まる。建物を解体して土地として売却する選択肢もあるが、解体費や需要の問題を考慮すれば必ずしも有利とは限らない。表面上の安さよりも、再現性のある投資プロセスが重要になる。



動画後半では、相続物件を賃貸化し短期間で修繕費を回収した事例や、大幅な値引きによって高い利回りを実現したケースも紹介される。いずれも共通するのは、立地評価と価格交渉力である。



0円サイトは空き家流通の一手段として機能しているが、投資法として最適かどうかは別問題である。木村氏は、数多く存在する空き家の中から条件を精査し、収益と資産価値の両面を押さえる戦略を提示する。数字の裏側にある論理を理解したとき、0円という言葉のインパクトが違った意味を帯びてくるはずだ。詳細なシミュレーションと具体例は、動画内でより立体的に語られている。