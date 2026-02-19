【なんでこんなに楽しいんやろ】

２月17日（現地時間）のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）。坂本花織（シスメックス）はスタートの構えに入った時、いつもより柔らかな表情だった。そして気持ちよく滑り出すと、笑顔が湧き上がるように演技していた。

「ダブルアクセル前のフライングキャメルスピンが終わったあたりから、今までには感じたことない不思議なリラックスモードになってきた。『なんでこんなに楽しいんやろ』というくらいに楽しくて。この瞬間を満喫しようと思って滑っていてめっちゃ笑っていたと思うし、満足感も高かったです」



SPは２位発進となった坂本花織 photo by Sunao Noto / JMPA





その得点は77.23点の２位発進。キス＆クライで納得の表情を見せていた坂本だが、長いテレビ局の取材対応を終えてミックスゾーン（取材エリア）に来た時は、いつも以上に明るさを爆発させていた。

ジャッジの判定では３回転ルッツをエッジ不明瞭とされ、連続ジャンプを４分の１回転不足となったことを知らされると驚き、「ルッツのほうが回転不足と思ったんだけどな」と首をひねったが、すかさず「でも、もうそれはいいです」と受け流した。

【最後の最後まで爆発】

SP前日まで緊張感に襲われていたことも明かした。

「昨日まではずっと手も震えて足も震えていた。それですごく疲れてしまったから、今日はいい緊張感になったのかなと思います」

こう言って笑う坂本だが、その時期は部屋や移動のバスなどでひとりになるたびに不安が押し寄せてきて、「どうしよう、どうしよう」と際限なく考え続けてしまう日が続いたという。そんななかでも、ペアの「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一の演技を見に行っていた。

三浦は「団体戦でも彼女（坂本）の明るさにすごく救われていたけど、私たちがショートで失敗したあとにとぼとぼ歩いて帰ったら、カオちゃん（坂本）がバスを降りたところで待ってくれていて、『璃来たちなら絶対大丈夫だよ』と声をかけてくれた。（金メダルを決めた）フリーのあとでは私たち以上に大泣きしてくれました」と坂本の心遣いに感謝していた。

一方の坂本は「りくりゅうに救われた」と言って笑う。

「ペアのショート後には、龍一君が『頑張ってカオちゃんにいいバトンを渡すから』とずっと言ってくれていたんです。だから私は『いいバトンをくれることはもちろんうれしいけど、ふたりが満足できる演技をしてくれたほうがもっとうれしいから、とにかくやりきってください』ということを言いました。

そうしたら、"黄金のバトン"を届けてきたので『えー！』という感じになって。絶対に落とせないほどのすばらしいバトンを受け取ったので、自分も『行ける気しかしないな』と思うようになって、不安が一気に晴れていい緊張感だけが残りました。本当に嫌だなと思う日が何日か続いていたけど、りくりゅうの大逆転で獲ったあの金メダルを見たら、もうなんかどうでもよくなりました」

19日のフリーに向けては「守らなければいけないものがないし、最後の最後まで爆発して自分の力が出せたらきっといい演技ができるのではないかと思う。守りに入らずに攻めの姿勢で頑張りたいです」と話した坂本。

SPはわずかなミスが出て中井亜美に続く２位発進になり、僅差で世界女王のアリサ・リュウ（アメリカ）らが追いかけてくる接戦だ。

「もちろん追いかけるほうがラクなので、最後の最後までこうやって追いかける立場でいさせてくれる亜美ちゃんに感謝です」

坂本は、心を揺さぶられず楽しく滑っている自分を実感し、そしてこの緊迫した状況を楽しもうとしている。