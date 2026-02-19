【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 4月24日 公開予定

東宝東和は、4月24日公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について、第二弾ムビチケ前売券の新情報を公開した。

ムビチケ前売券（オンライン）第二弾のキャンペーンが2月27日からスタートすることが決定。さらに第二弾ムビチケ前売券（カード）が3月13日に発売されることも明らかとなった。

キャンペーンはムビチケ前売券（オンライン）を購入すると、抽選で映画オリジナルジャケット、映画オリジナルバックパックが当たるというもの。

また、今回の発表に伴い、ヨッシーの姿を写した新規場面写真も公開された。

第二弾ムビチケ前売券（オンライン）キャンペーン

2月27日～ 開始予定

キャンペーン内容：ムビチケ前売券（オンライン）を購入すると抽選で10名に「映画オリジナルジャケット」が、50名に「映画オリジナルバックパック」が当たる

映画オリジナルジャケット ※非売品

映画オリジナルバックパック ※非売品

第二弾ムビチケ前売券（カード）

3月13日～ 発売

※各劇場では開場時間～、「メイジャー」、「Movie Walker Store」では同日10から（予定）

特典：特製三角カレンダー（無くなり次第終了）

特製三角カレンダー

新規場面写真

(C) 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.