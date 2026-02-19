NHKアナウンサー時代の“裸に見える騒動”や、ワキを大胆に見せる写真が多いSNSに、世の40～60代男性はドキドキ!? オジサマたちを魅了するあの美人フリーアナウンサーに、紆余曲折経て活動を再開した元KAT-TUNの中丸雄一たちが迫った。

あの美人フリーアナウンサーとは、現在32歳の中川安奈。幼少期を海外で過ごした中川は、帰国後に慶應義塾大学へ入学し、ミスコンテストで有名人に。卒業後の2016年にNHKへ入局すると、『サンデースポーツ』のキャスターや、2024年に開催されたパリオリンピックの閉会式のメインキャスターに抜擢され、華々しく活躍した。

中川といえば、パリオリンピックの“裸に見える騒動”で一時期話題になった。当時彼女は、ベージュのインナーの上に白いジャケットを着て、中継先のパリに登場。光の影響もあってか、肌とインナーが同化して見える現象が起こり、ネット上で「裸に見える」「裸ジャケット」などと騒がれた。

裸に見える騒動時の中川の服装に中丸は、「パッと見たら、ちょっと勘違いする可能性はありますね、たしかに」とコメント。一方でタレントの井口綾子は、「でも好きですよね、みなさん。アナウンサーさんっていう固い仕事の方が、こういうニットを着ていると、絶対誰かがツイートしますよね、『エロい』みたいな」と指摘した。

中川はNHKのアナウンサー時代に、自分のファンの多くは「スポーツ番組を好んで見る40～60代男性」と自己分析。「そういう方が『いいね』って思ってくださる格好の方がいいのかな」と考え、ボディラインが出る衣装をスタイリストに希望していたという。しかし、この衣装戦略と裸に見える騒動は別問題とのことで、「狙ったことでは全然なかった」と、彼女は関連性を否定した。

2025年3月にNHKを退社した中川は、フリー後に意欲的に活動しており、ドラマは「チャンスがあったら挑戦したい」とのこと。ちなみに彼女は戦略として、ボディラインが出る服を現在も好んで着ている。芸能界のライバルたちに差をつけるべく、「まだ脱いでないけど、脱いだら勝てるかもみたいな？」と冗談っぽく笑う中川に、ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダは、「何言ってんだ」と呆れ、スタジオに爆笑を巻き起こした。

そんな中川のSNSのフォロワーは、97％が男性だ。中川は同性のフォロワーも欲しがっているが、切実な願いとは裏腹に投稿写真は、男性をドキッとさせる露出の高いものが多い。そのため井口とドリアンは、「ワキ見せね～」「豊満な胸元もね～」「スイカには負けへんでと」と、中川をイジりまくり。さらには、「古い」「ダサい」「グラビアでもしない」などと、写真のポーズについてもダメだしした。

なお、中川がゲスト出演したトークバラエティ番組『まるどりぃ～ココだけの話～』（ABCテレビ）は、2月14日深夜に放送された。

