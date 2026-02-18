Mr.Children、新曲「Saturday」2月21日配信＆MV公開 ツアータイトルは『Saturday in the park』に
Mr.Childrenの22枚目のオリジナルアルバム『産声』（3月25日発売）から、新曲「Saturday」が2月21日に配信されることが決定した。
【動画】Mr.Children「Again」Lyric Video
カバーアートディレクション＆デザインは森本千絵氏（goen°）が担当している。また、同日の午後7時には同曲のミュージックビデオがYouTubeでプレミア公開される。
さらに、4月からスタートする全国ツアータイトルが『Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”』に決定した。同ツアーでは、4月4日の千葉・ららアリーナ東京ベイを皮切りに、11月22日の広島・広島グリーンアリーナまで、全国14会場28公演を開催する。
