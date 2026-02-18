「プレイデート好きママっているよね？」大沢あかねの発言に横澤夏子爆笑「“プレイデート”流行らせようとしてる!?」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

2月17日（火）の同番組に、ゲストとして大沢あかね、田中理恵、吉田明世が出演した。

これから小学生ママになる横澤には、まだまだ知らないことが多いようで…。

【映像】“プレイデート”を連呼する大沢に大笑いの横澤夏子

今回は春から子どもが小学生になる横澤のために「小学生ママの不安を解消する会」を実施。小学生ママの先輩である大沢、田中、吉田がアドバイスを送った。

横澤は「休日に友達と遊ぶときのルールはありますか？」と質問。1年生から友達同士で遊ばせるのかという問いかけに、藤本が「1年生だとだいたい親がついてくるかも」と答えると、田中は「2年生でもまだついて行ってます」と自身について明かした。

すると大沢が「子ども同士で遊ぶ約束したとき、ママ同士でもコンタクトとって『今度お台場で一緒にプレイデートしますか』みたいな、“プレイデート好きママ”っているよね？」と切り出した。

「しょっちゅう『プレイデート、プレイデート』って…」と続けた大沢の言い方に、ほかのママは大笑い。横澤も笑いを誘われながら「なにプレイデートって？」と困惑の色を見せる。

初めて聞く言葉に戸惑う横澤に、番組スタッフから「プレイデートとは、親同士で連絡を取り合って子どもが遊ぶ習慣のことで、欧米では一般的」と情報が伝えられる。日本では子ども同士が約束して遊ぶことが多いため、プレイデートを取り入れる親もいるのだという。

これに横澤は「あかねさんが作った言葉だと思ってた」と驚いた様子。一方の大沢は大きくかぶりを振ると「欧米からよ！」と声を上げた。

横澤は初めて聞く言葉に感心しつつ、「勝手に“プレイデート”という言葉を流行らせようとしてるのかと思った」と笑っていた。