女優・グラビアアイドルの寺本莉緒（24）が、2026年4月1日に2nd写真集（講談社）を発売することを発表した。



寺元は「ミスマガジン2018」でミスヤングマガジン賞を受賞し、グラビア活動をスタート。近年はドラマ「サンクチュアリ -聖域-」（Netflix）やNHKの連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど、主に女優として活躍していた。



同写真集では自身のデビュー10周年ということもあり、約5年ぶりにグラビア撮影を刊行。時を経ても自慢のド迫力ボディボディは健在で、先行カットではオーバーオールからはみ出さんばかりの大胆ショットや、王道の水着ショット、さらにはヌーディーなカットも披露している。



寺元自身も「デビュー10周年という節目に、5年ぶりにグラビアへ戻ってきました」とコメントし、「制作段階から携わり、飾らない自然体の表情や、今だからこそ表現できる大人の魅力まで、細部にこだわって詰め込みました。自信を持ってお届けできる渾身の一冊です」と自信作であることをアピールしている。



