西野カナ、デビュー日にライブ音源『Special Live “Christmas Magic”』配信リリース決定。配信当日のリスニングパーティー実施も
西野カナが、ライブ音源『Special Live “Christmas Magic”』を2月20日に配信リリースすることを発表した。なお、2月20日は西野カナがメジャーデビューをした記念日となる。
本ライブ音源は、2025年12月17日・18日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催された＜ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”＞の模様が収録されたもの。3月18日に発売する、ライブBlu-ray&DVD『Special Live “Christmas Magic”』に先駆けての配信リリースとなる。
「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」から、「Last Christmas」 (Wham!) や 「All I Want for Christmas Is You」 (Mariah Carey) などカバー曲も含む、全22曲のライブ音源を収録している。またボーナストラックとして、ライブの演出映像内でカバーしたフィンランド民謡「Ievan Polkka」の音源も収録。
本日から事前配信予約も受付開始している。Spotify / Apple Musicで配信予約をすると、ライブ写真を使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。
そして、配信当日の19時からは、リリースを記念してStationheadでのリスニングパーティーの実施も決定した。デビュー記念日に開催される、その日だけのセットリストを楽しみにお待ちいただきたい。
◾️ライブBlu-ray & DVD『Special Live “Christmas Magic”』
2026年3月18日（水）リリース
▼2026年2月20日（金）配信
URL：https://nishinokana.lnk.to/Christmas_Magic_digital
特設サイト：https://www.nishinokana.com/christmasmagic/dvd_bd/
パッケージ購入：https://nishinokana.lnk.to/Christmas_Magic
○完全生産限定盤（Blu-ray / DVD）
Blu-ray：SEXL-342~344／DVD：SEBL-364~366
価格：\13,000（税込）
・2BD／2DVD（LIVE本編DISC&特典映像DISC）
・豪華BOX仕様
・25枚フォトカード
・自立式フォトスタンド兼フォトカードケース
・クリアカード3種
○通常盤初回仕様（Blu-ray / DVD）
Blu-ray：SEXL-345／DVD：SEBL-367
\8,500（税込）
・BD／DVD（LIVE本編DISC）
・カードサイズステッカー
▼収録曲
1.Christmas Love
2.Merry Christmas
3.Last Christmas / Wham! (cover)
4.if
5.アイラブユー
6.With You
7.愛のかたまり / DOMOTO (cover)
8.Secret -short-
9.ONLY ONE -short-
10.MAYBE -short-
11.もっと… -short-
12.会いたくて 会いたくて
13.Yours only, / m-flo (cover)
14.EYES ON YOU
15.Dear Santa
16.YOKUBARI -short-
17.Wannabe / Spice Girls (cover)
18.マジカルスターシャインメイクアップ☆
19.トリセツ
EN1.真冬のオリオン / INFINITY 16 welcomez MINMI & 西野カナ (西野カナonly ver.)
EN2.君のせい ※2/6(金)配信の新曲
EN3.Best Friend
▼特典映像DISC詳細 ※完全生産限定盤のみ
“Christmas Magic” Behind the Scenes：ライブの裏側に密着したメイキング映像。
▼店舗別購入特典
Sony Music Shop ・・・ オリジナル缶ミラー
楽天ブックス ・・・ オリジナルA6サイズアクリルプレート
Amazon.co.jp ・・・ オリジナルコットン巾着
TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルA5クリアファイル
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） ・・・ オリジナルL判ブロマイド（２種１セット）
セブンネットショッピング ・・・ オリジナルサコッシュ
西野カナ応援店 ・・・ オリジナルカードサイズステッカー
※注意事項
・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
・応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
