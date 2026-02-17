2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれる様々なコンテンツが登場します。

今回は、メディテレーニアンハーバーで実施される体験型コンテンツ「ジュビリーブルーメモリーズ」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”「ジュビリーブルーメモリーズ」

開催期間：2026年4月15日(水)〜

開催場所：東京ディズニーシー／「リメンブランツェ」

価格：2,000円

※利用にはパーク入園後のスタンバイパス取得が必要です

東京ディズニーシーの25周年を記念して、メディテレーニアンハーバーにある橋「ポンテ・ヴェッキオ」に特別な空間が登場！

テーマカラーである「ジュビリーブルー」に包まれた幻想的な空間で、素敵な思い出作りが楽しめるコンテンツです。

体験には、店舗「リメンブランツェ」で販売される専用ボトルの購入が必要です。

ボトルは2種類。

専用ボトルを購入したゲストは、橋の上に設けられた特別なエリアに入場が可能となります。

エリア内では、無数に散りばめられた“ジュビリーブルーストーン”の中から、お気に入りのひとつを選んでボトルに入れ、思い出として持ち帰ることができます。

このストーンは「美しい海の情景を描いた、ある一人の画家に愛された石」というストーリーが込められており、画家はこのストーンから作った色を使ってジュビリーブルーの海を描いたと言われています。

また、エリア内では完成したボトルと共に、フォトジェニックな撮影も楽しめるのがポイント。

きらめくひとときを形に残せる、アニバーサリーイヤーならではのコンテンツです。

専用ボトルを手に入れて楽しむ特別な体験！

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルコンテンツ「ジュビリーブルーメモリーズ」の紹介でした。

・ジュビリーブルーに包まれた空間に入場するには、リメンブランツェでグッズのお会計が必要です

・ボトルひとつにつき、ジュビリーブルーに包まれた空間でジュビリーブルーストーンをひとつ持ち帰ることが できます

・ご購入者様1名につき、同行者1名までジュビリーブルーに包まれた空間へ入場できますが、お持ち帰りできる ジュビリーブルーストーンは、ご購入いただいたボトル数量分のみとなります

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

(C)Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post お気に入りのストーンを持ち帰る「ジュビリーブルーメモリーズ」！東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズ appeared first on Dtimes.