「なぜtimeleszは叩かれるのか？」爆売れの陰で「アンチ急増」のワケ。炎上が相次ぐ根本的な理由と“純血主義”の壁とは
2025年2月に8人体制でリブートしたtimelesz（旧Sexy Zone）。
多くの新規ファンを獲得し大ブレイクした彼らは、2025年を象徴するアイドルグループと言えるでしょう。
8人体制となってすぐの2025年4月からフジテレビ系でレギュラー冠番組『タイムレスマン』がスタートし、10月からは日本テレビ系でもレギュラー冠番組『timelesz ファミリア』がスタート。
この両番組は今のところ深夜帯で放送しているものの、『タイムレスマン』は今春からGP帯に昇格予定という報道が出ています。また、TBSとテレビ朝日でも特番でtimeleszの冠番組が放送されたのです。
もちろんアーティストとしても絶好調。リリースしたシングルもアルバムも、リブート以前も含めた自己最高となる初週50万枚セールスを突破しており、東京・大阪でドーム公演を成功させています。
◆なぜかtimeleszに集中する炎上騒動や誹謗中傷の声
そんな新体制発足1年足らずで売れに売れまくったtimeleszですが、実は多くのファンと同時に多くのアンチも抱えるグループとなっているのです。
まず、Sexy Zone時代からのオリジナルメンバーである菊池風磨さんは、リブート当初に新メンバーの原嘉孝さんの容姿を執拗にイジったことなどを理由に、たびたび炎上していました。また、新メンバーの篠塚大輝さんが2025年11月に出演した『めざましテレビ』（フジテレビ系）で一発ギャグを披露することになったのですが、その内容が高齢者虐待を想起させるものだったため、これまた炎上。
菊池さんのケースしかり、篠塚さんのケースしかり、炎上には本人の言動に問題があったことは大前提ではあるものの、timelesz自体が炎上しやすい火種を抱えているグループだという背景もあるのです。
実際、多くのSTARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループが集まり、2025年の大晦日から2026年の元日にまたいで開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」、通称「カウコン」でも騒動が勃発。一部の観客からtimeleszメンバーへの誹謗中傷が激しかったと言われており、問題視されたのです。
◆旧ジャニグループとしてかなり異例のオーディション
ではなぜ、timeleszにはアンチが多く、バッシングされやすくなってしまっているのでしょうか？ その理由を知るためには、timeleszが現体制に至るまでの経緯を振り返っておく必要があります。
まずtimeleszは、旧ジャニーズ事務所の実質的な後継会社であるSTARTO ENTERTAINMENT所属のグループ。もともとは旧ジャニーズ時代の2011年に5人組グループ・Sexy Zoneとしてデビューしています。
ただ、Sexy Zoneは2022年12月にマリウス葉さんが脱退、2024年3月に中島健人さんが脱退しており、中島さん脱退翌月の2024年4月から残った佐藤勝利さん、菊池風磨さん、松島聡さんの3人でtimeleszに改名。それと同時に新メンバーオーディションを開催すると告知したのです。
10ヵ月間にもおよんだオーディションは『timelesz project』、通称『タイプロ』としてNetflixで独占配信されブームが巻き起こります。そして寺西拓人さん、原嘉孝さん、橋本将生さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さんの5名が合格し、2025年2月から8人体制となったのです。
◆キーワードは“伝統・純血”…新メンバーの出自
重要なポイントとなるのが新メンバーの“出自”。
寺西さん、原さんは旧ジャニーズ時代から事務所に所属しておりジャニーズJr.（以下ジュニア）歴があったのですが、橋本さん、猪俣さん、篠塚さんは外部からの一般参加組だったのです。問題はここ。
旧Sexy Zoneのファンに限らず、ジャニーズアイドルグループのファンのなかには一定数、ジュニア期間という下積みを経てデビューするという伝統を重んじる層がいます。そのためジュニア経験のない3人は“純血”ではないという見方をする人もおり、彼らのことを「一般人」「素人」などと揶揄する人も少なからずいる模様。
多くの新規ファンを獲得し大ブレイクした彼らは、2025年を象徴するアイドルグループと言えるでしょう。
8人体制となってすぐの2025年4月からフジテレビ系でレギュラー冠番組『タイムレスマン』がスタートし、10月からは日本テレビ系でもレギュラー冠番組『timelesz ファミリア』がスタート。
もちろんアーティストとしても絶好調。リリースしたシングルもアルバムも、リブート以前も含めた自己最高となる初週50万枚セールスを突破しており、東京・大阪でドーム公演を成功させています。
◆なぜかtimeleszに集中する炎上騒動や誹謗中傷の声
そんな新体制発足1年足らずで売れに売れまくったtimeleszですが、実は多くのファンと同時に多くのアンチも抱えるグループとなっているのです。
まず、Sexy Zone時代からのオリジナルメンバーである菊池風磨さんは、リブート当初に新メンバーの原嘉孝さんの容姿を執拗にイジったことなどを理由に、たびたび炎上していました。また、新メンバーの篠塚大輝さんが2025年11月に出演した『めざましテレビ』（フジテレビ系）で一発ギャグを披露することになったのですが、その内容が高齢者虐待を想起させるものだったため、これまた炎上。
菊池さんのケースしかり、篠塚さんのケースしかり、炎上には本人の言動に問題があったことは大前提ではあるものの、timelesz自体が炎上しやすい火種を抱えているグループだという背景もあるのです。
実際、多くのSTARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループが集まり、2025年の大晦日から2026年の元日にまたいで開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」、通称「カウコン」でも騒動が勃発。一部の観客からtimeleszメンバーへの誹謗中傷が激しかったと言われており、問題視されたのです。
◆旧ジャニグループとしてかなり異例のオーディション
ではなぜ、timeleszにはアンチが多く、バッシングされやすくなってしまっているのでしょうか？ その理由を知るためには、timeleszが現体制に至るまでの経緯を振り返っておく必要があります。
まずtimeleszは、旧ジャニーズ事務所の実質的な後継会社であるSTARTO ENTERTAINMENT所属のグループ。もともとは旧ジャニーズ時代の2011年に5人組グループ・Sexy Zoneとしてデビューしています。
ただ、Sexy Zoneは2022年12月にマリウス葉さんが脱退、2024年3月に中島健人さんが脱退しており、中島さん脱退翌月の2024年4月から残った佐藤勝利さん、菊池風磨さん、松島聡さんの3人でtimeleszに改名。それと同時に新メンバーオーディションを開催すると告知したのです。
10ヵ月間にもおよんだオーディションは『timelesz project』、通称『タイプロ』としてNetflixで独占配信されブームが巻き起こります。そして寺西拓人さん、原嘉孝さん、橋本将生さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さんの5名が合格し、2025年2月から8人体制となったのです。
◆キーワードは“伝統・純血”…新メンバーの出自
重要なポイントとなるのが新メンバーの“出自”。
寺西さん、原さんは旧ジャニーズ時代から事務所に所属しておりジャニーズJr.（以下ジュニア）歴があったのですが、橋本さん、猪俣さん、篠塚さんは外部からの一般参加組だったのです。問題はここ。
旧Sexy Zoneのファンに限らず、ジャニーズアイドルグループのファンのなかには一定数、ジュニア期間という下積みを経てデビューするという伝統を重んじる層がいます。そのためジュニア経験のない3人は“純血”ではないという見方をする人もおり、彼らのことを「一般人」「素人」などと揶揄する人も少なからずいる模様。