¥²¥ª¤¬¡Ö¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¡×¤ÎÈÎÇä¤òºÆ³«¡¡SFC¤ä¥×¥ì¥¹¥Æ¤Ê¤É²û¤«¤·¤ÎÌ¾ºî¤¬Á´¹ñ97Å¹ÊÞ¤ËÊÂ¤Ö
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª¥¹¥È¥¢¤Ï2·î16Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¥ª¥·¥ç¥Ã¥×97Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡Ö¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¡×¤ÎÈÎÇä¤ò½ç¼¡³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯12·î¤è¤êÀè¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇã¼è¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿²û¤«¤·¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡°ìÅÙ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¡×¡¢5Ç¯±Û¤·¤ÎËÜ³ÊÉü³è
¡¡¥²¥ª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤ËÇä¾ì¤ÎºÇÅ¬²½¤ä±¿±Ä¸úÎ¨²½¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò°ìÅÙ½ªÎ»¡£Åö»þÅ¹Æ¬¤Ç¤ÏÂçÉýÃÍ°ú¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºß¸Ë¾Ã²½¤¬µÞ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®´ü¤Î¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤Ï·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤Î²óµ¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥ì¥È¥í¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¿·Á¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖZÀ¤Âå¡×¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¤òµá¤á¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í¡Ë¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï2025Ç¯12·î¤ËÇã¼è¤ÎºÆ³«¤òÈ¯É½¡£¤«¤Ä¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÉð´ï¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤ØËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡³ÆÅ¹300¡Á400ÅÀ¤òÅ¸³«¡¡Æ°ºî³ÎÇ§¤â¼Â»ÜºÑ¤ß
¡¡º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡×¡Ö¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡×¡ÖNINTENDO 64¡×¡Ö¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¡×¡ÖPlayStation¡×¡ÖPlayStation 2¡×¡ÖPlayStation Portable¡×¤Ê¤É¤Î²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡ËÜÂÎ¡¢¥½¥Õ¥È¡¢¼þÊÕµ¡´ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÌ±ÅªRPG¤ä¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤Ê¤É¤ÎÇ¤Å·Æ²¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ºî¤¬Ãæ¿´¡£³ÆÅ¹300¡Á400ÅÀ¤È¤¤¤¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡Ö¤¢¤Îº¢Í·¤ó¤À¥²¡¼¥à¡×¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ëÇä¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¸Å¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°¤¯¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¡¼¥àµ¡ËÜÂÎ¤ÏÁ´ÉÊ¡¢¥²¥ª¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤ÇÄÌÅÅ¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥ÈÆÉ¤ß¹þ¤ß³ÎÇ§¤ò¼Â»ÜºÑ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£Ëü¤¬°ìÆ°ºî¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¹ØÆþ¤«¤é1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Âç¼ê¤ÎºÆ»²Æþ¤¬»Ô¾ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«ÃíÌÜ
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤ÎÈÎÇä¤Ï¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡¦¼þÊÕµ¡´ï¤¬2·î16Æü¤è¤ê¡¢¥²¡¼¥àµ¡ËÜÂÎ¤Ï2·î20Æü¤è¤ê½ç¼¡³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ´¹ñ97Å¹ÊÞ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼è°·Å¹ÊÞ¤Î³ÈÂç¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¡¤·Æþ¤ì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾ºî¤¿¤Á¤¬¡¢¤Þ¤¿Ã¯¤«¤Î¼ê¤ËÅÏ¤êÍ·¤Ð¤ì¤ë¡£¥ê¥æ¡¼¥¹Âç¼ê¤ÎºÆ»²Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤Ï¤µ¤é¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2026021707.html