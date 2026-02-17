舟山久美子のスキンケアブランド「Herz skin」から泡洗顔「フルフィルメント ピュアリティ ホワイトフォーム」発売

くみっきーこと舟山久美子さんが展開するスキンケアブランド「Herz skin」（ヘルツスキン）は2月12日、「フルフィルメント ピュアリティ ホワイトフォーム」を公式オンラインストアにて発売しました。

■美容液成分を含んだうるおい泡で汚れを落とし、さらに補う新発想の洗顔

同商品は、フルボ酸天然原液の配合で、不要なものを手放しながら肌のキメを整え、みずみずしい透明感やハリと弾力を与える新発想の泡洗顔です。

優れた洗浄力がありながら、肌にやさしく低刺激な処方にこだわり、植物由来のアミノ酸系界面活性剤を採用。余分な皮脂やメイク汚れを吸着する軽やかなうるおい泡で、角質細胞を整えてクリアな肌へと導きます。

敏感肌にもやさしい7つのフリー処方。毎日のケアに取り入れやすいポンプタイプとなっています。

■商品概要

商品名：フルフィルメント ピュアリティ ホワイトフォーム

容量：150mL

価格：通常価格5,000円、定期便価格4,500円

取扱い：公式オンラインストア（https://www.herz-jp.com/shop/products/wf-1）

（フォルサ）