「Seedance 2.0」は2026年2月初旬に発表された動画生成AIモデルである。特筆すべきはその性能で、OpenAIの「Sora 2 Pro」やGoogleの「Veo 3.1」といった「現時点で公開されている最上位クラスの動画生成AIモデルを品質面で大きく上回る」とされている。



このモデルは、中国のユーザー向けに先行公開され、ユーザーが作成した動画がSNSで一気に拡散。その圧倒的なクオリティから大きな話題となった。しかし、その中には日本の有名なアニメキャラクターなど、既存のIPコンテンツを使用した動画も含まれており、著作権や肖像権の問題が浮上。この事態を受け、日本政府内でも対応を検討する流れが進んでいるという。



「Seedance 2.0」の進化は著しく、過去のバージョン「Seedance 1.5 pro」の時点ですでに、動画内のキャラクターにリップシンクさせながら日本語を話させることも可能だった。最新版では画質や音響性能がさらに強化され、テキストや画像からの動画生成はもちろん、最大9枚の参照画像と最大3本の参照動画を基に新しい動画を作り出す機能も実装されている。ベンチマークテストでは、多くの項目で競合モデルを凌ぐ性能を示している。



一方で、著作権問題の深刻さも指摘されていて。日本の有名キャラクターが無断で使用されたとみられる動画が物議を醸し、日本の政府関係者や米国の映画業界団体からも懸念や抗議の声が上がっている現状を伝えられた。技術の驚異的な進歩がもたらす光と影を浮き彫りにした形だ。