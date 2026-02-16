ÂÎÆâ¤Ë5L¶á¤¯Î®¤ì¤ë¡¢ÂÎ½Å¤Î8¡ó¤òÀê¤á¤ë¡Ö·ì±Õ¡×¤È¤Ï¤½¤â¤½¤â²¿¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ·ì´É¡¦·ì±Õ¤ÎÏÃ¡Û
¤½¤â¤½¤â·ì±Õ¤Ã¤Æ²¿¡©
£µ£Ì¶á¤¯¤Î·ì±Õ¤¬ÂÎ¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡·ì±Õ¤ÏÂÎ½Å¤ÎÌó8¡ó¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ®¿Í¤Î·ì±ÕÎÌ¤Ï1㎏¤¢¤¿¤êÌó80mL¡£ÂÎ½Å¤¬60㎏¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢Ìó4.8L¤â¤Î·ì±Õ¤¬ÂÎÃæ¤Î·ì´É¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢¡ÖÀÖ·ìµå¡×¡ÖÇò·ìµå¡×¡Ö·ì¾®ÈÄ¡×¤Î£³¼ïÎà¤Î·ìµå¡ÊºÙË¦À®Ê¬¡Ë¤È¡¢¡Ö·ì¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦±ÕÂÎÀ®Ê¬¤Î£²¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´ÊÃ±¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢·ìµå¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬ÀÖ·ìµå¡£ÀÖ·ìµå¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢ÇÙ¤Ç¤È¤ê¹þ¤ó¤À»ÀÁÇ¤òÁ´¿È¤ØÆÏ¤±¡¢µÕ¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÀÖ·ìµå¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Ë»ÀÁÇ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ°Ø©¤ä¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¤ÎÉÏ·ì¾õÂÖ¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢Çò·ìµå¤ÏÂÎ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë°ÛÊª¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ëÌÈ±ÖºÙË¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤ÈÇò·ìµå¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ïÎà¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÙ¶Ý¤Ê¤É¤Î°ÛÊª¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¡Ö¹¥Ãæµå¡×¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö¹¥»Àµå¡×¡Ö¹¥±ö´ðµå¡×¡¢ÉÂ¸¶ÂÎ¤Ê¤É¤Î°ÛÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¡ÖÃ±µå¡×¡¢¼ç¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡Ö¥ê¥ó¥Ñµå¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ì¾®ÈÄ¤Ï½Ð·ì¤ò»ß¤á¤ëºÙË¦¤Ç¡¢·ì´É¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ·ê¤¬³«¤¯¤È¡¢·ì¾®ÈÄ¤¬¤Õ¤µ¤¤¤Ç»ß·ì¤·¤Þ¤¹¡£¸º¾¯¤¹¤ë¤È½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤Î3¤Ä¤Î·ìµå¤ò½ü¤¤¤¿±ÕÂÎÀ®Ê¬¤¬¡Ö·ì¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¤¹¡£·ì¤·¤ç¤¦¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜÊ¬¤ò³ÆÁÈ¿¥¤Ë±¿¤Ó¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÏ·ÇÑÊª¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¤Ä¤Î·ìµå¤È·ì¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Ê¤ë·ì±Õ
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÉÍÜÊ¬¤òÂÎ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë·ì±Õ¤Ï¡¢£³¤Ä¤Î·ìµå¡ÊÀÖ·ìµå¡¢Çò·ìµå¡¢·ì¾®ÈÄ¡Ë¤È·ì¤·¤ç¤¦¡Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥ß¥Í¥é¥ëÊ¬¤Ê¤É¤¬ÍÏ¤±¤¿±ÕÂÎ¡Ë¤«¤é¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î·ì±ÕÎÌ¤ÏÂÎ½Å1kg¤¢¤¿¤êÌó80mL¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÖ·ìµå
ÇÙ¤Ç»ÀÁÇ¤ò¼õ¤±¤È¤ê¡¢Á´¿È¤Î³ÆºÙË¦¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ»ÀÁÇ¤òÆÏ¤±¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤¬ÀÖ·ìµå¡£µÕ¤ËÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤òÁ´¿È¤«¤é²ó¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Çò·ìµå
ÌÈ±Öµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¤Î¤¬Çò·ìµå¡£Çò·ìµå¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¡¢°ÛÊª¿¯Æþ¤òËÉ¤®»¦¶Ý¤¹¤ë¡Ö¹¥Ãæµå¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö¹¥»Àµå¡×¡¢¡Ö¹¥±ö´ðµå¡×¡¢¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤ä¼ù¾õºÙË¦¤ËÊ¬²½¤·¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡ÖÃ±µå¡×¡¢ÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö¥ê¥ó¥Ñµå¡×¤Ê¤É¿ô¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÆ¯¤¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ì¾®ÈÄ
·ì¾®ÈÄ¤Ï·ì±ÕÁ´ÂÎ¤Î1¡ó°Ê²¼¡£·ì´É¤¬Â»½ý¤ò¼õ¤±¡¢·ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¤ËÂ»½ýÉôÊ¬¤Ç¸Ç¤Þ¤ê¡¢·ê¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç½Ð·ì¤ò»ß¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
