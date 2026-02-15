次回『豊臣兄弟！』あらすじ。美濃攻めに乗り出す信長に対し、墨俣攻略を買って出た新婚の藤吉郎。川並衆の協力を仰ぐべく、ある人物の元へ向かうが…＜ネタバレあり＞
現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。
その第七回「決死の築城作戦」のあらすじが公式サイトにて公開されました。
＊以下第七回のネタバレを含みます。
ーーー
大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。
＜第七回のあらすじ＞
藤吉郎(池松壮亮)は晴れて寧々(浜辺美波)と夫婦に。
だが祝言の日、直(白石聖)が中村に帰ると言いだし、小一郎(仲野太賀)は戸惑う。
一方、美濃攻めに乗り出した信長(小栗旬)に対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。
小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が必要。
２人は、川並衆の棟梁・蜂須賀正勝(高橋努)とよしみのある織田家臣・前野長康(渋谷謙人)に仲介を頼む。