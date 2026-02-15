歌手のマルシアが14日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎え、感謝の思いとファンへのメッセージをつづった。



【写真】孫娘がいるなんて めちゃクールなコーデの57歳

「2月14日 ハッピーバレンタイン。」と書き出し、「そして本日、マルシアはお誕生日を迎えました」と報告。「まずは、 この世に連れてきてくれた両親に感謝。 そして、日本に連れてきてくださった 恩師・猪俣公章先生に心から感謝しております。」とし、スタッフ、応援してくれるファンにも改めて思いを記した。



1989年デビューのマルシア。昨年11月には「1986年11月23日。 17歳の私が、大きな夢だけを胸に日本へ飛び込んだ日。 あれから40年」と投稿。来日当時の写真を添えて「ブラジルの家族、日本の家族、愛しい娘、可愛い孫娘とそのご家族の皆様。皆さんの愛は、いつも私の心の真ん中で光っています。」と記している。



ジャケットにパンツスタイルのクールなコーデのショットをアップした57歳のバースデー。「新たな一年も―― マルシア、ファイティン！ 健康第一、前進のみ。 一日一日を大切に、これからも歩んでまいります。」と決意を新たにし、「感謝を込めて」と結んだ。



フォロワーからは誕生日を祝福する声はもちろん、「いつも若々しくて美しい」「いつまでも、健康で素敵な美声を聞かせて下さい」「健康第一にお仕事頑張ってください」「益々のご活躍を」「素敵な一年となりますように」といったコメントが寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）