

「東京ディズニーランド」と「東京ディズニーシー」では首都圏在住者を対象に、平日の入園料が最大1,000円引きとなる「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を販売中です。利用期間は2026年4月6日から6月30日まで。期間中、東京ディズニーシーでは開園25周年のアニバーサリーイベント、東京ディズニーランドでは映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペを主役にした「ディズニー・パルパルーザ」スペシャルイベントなど見逃せない企画が目白押し。この記事では、おトクなチケットの購入方法や、イベントの見どころを分かりやすく解説します。

最大1,000円オフ！ 首都圏在住者限定「春の特別割」スタート

東京ディズニーシー25周年

「首都圏ウィークデーパスポート」の対象となるエリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県の1都7県。在勤・在学のみ首都圏の場合は対象外となります。

首都圏ウィークデーパスポートの料金

利用できるのは4月6日から6月30日までの月曜日から金曜日で、4月29日と5月4日、5日、6日は対象外。東京ディズニーランド、または東京ディズニーシーのいずれか1パークに1日入園でき、通常価格より大人は1000円、中人は800円、小人は600円安くなります。価格は、大人8,400円、中人7,000円、小人5,000円。販売期間は6月30日まで。東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページで販売中です。

【利用時の注意点】現住所の証明が必要

「首都圏ウィークデーパスポート」は「首都圏在住者」が対象です。首都圏に在勤・在学していても、居住地が対象エリア外の場合は利用できません 。入園時には、免許証や健康保険証など、現住所を確認できる証明書の提示を求められる場合があるため、忘れずに持参しましょう 。

春の両パークで開催されるスペシャルイベント

東京ディズニーランドのスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を、4月9日から開催。ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いた、スウィーツの世界をテーマに、パーク全体がポップでカラフルな雰囲気に包まれます。

東京ディズニーシー25周年 “スパークリング・ジュビリー”

東京ディズニーシーでは、2001年の開園から25周年を迎える節目として、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を4月15日から開催します。さらに「食で世界を巡る」をテーマにした「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」もスタートします。

これらの新イベントを狙うなら、4月15日以降のパークインを検討しましょう！

新学期や新生活が始まる4月から、梅雨どきの6月まで。特別価格のパスポートを賢く使って、アニバーサリーに沸くパークで新しい発見をしてみませんか。

