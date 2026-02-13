◇ミラノ・コルティナ五輪 第9日 スピードスケート 男子500メートル（2026年2月15日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケートの男子500メートルが14日（日本時間15日）に行われ、イエニング・デボー（オランダ）が33秒88で、1000メートルに続いて銀メダルを獲得した。ジョーダン・ストルツ（米国）が33秒79の五輪記録を樹立し、1000メートルに続いて500メートルも制して二冠となった。

デボーとストルツの最注目組が登場すると、会場は大歓声。2人とも好スタートを決めたが、最後はストルツが加速し、五輪記録をたたき出した。デボーはレース後に氷上に倒れ込むほど全力を出し切ったものの、一歩及ばず。悔しげな表情を浮かべた。

SNSでは白熱のレースとともに、デボーのスケート靴への注目が集まった。靴には任天堂の人気ゲーム「マリオ」シリーズのおばけのキャラクター「テレサ」のイラストが描かれており、「選手の靴にマリオのテレサいたの可愛い」「マリオのテレサおるやん」「テレサの英語名がBooだから名札代わりなのかな？かわいい！！」などの反響が寄せられていた。