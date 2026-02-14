三四少女のメジャー1st EP表題曲「一生仲仔」が、TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』のエンディング主題歌に決定したことが明らかになった。

原作は「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて連載中の人気コミックス。オタクな男子高校生・瀬尾卓也と、クールな天音 慶、陽気な伊地知琴子のギャル二人。趣味を通して惹かれ合い、関係を深めていく魅力満載のラブコメディだ。

TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』は、4月8日（水）よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送開始され（※一部地域を除く）、三四少女のメジャー1st EP『一生仲仔』も、アニメ放送開始日と同じ4月8日にリリースとなる。

三四少女にとって、今作は記念すべきバンド史上初のタイアップ。作品の世界観と彼女たちの「ネオキューティー」なロックサウンドとの化学反応を楽しんでほしい。また、アニメのキービジュアルもPVも公開され、PV映像から「一生仲仔」の一部を聞くことができる。

3月15日には公開録音イベント＜アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」〜オタクとギャルと公開録音〜in 文化放送＞が行なわれ、このゲストとして三四少女のメンバーが登場予定だ。

■＜アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」〜オタクとギャルと公開録音〜in 文化放送＞

日時：2026年3月15日（日） 午後2時30分開演予定

場所：文化放送サテライトプラス（東京都港区浜松町1-31）

出演：小村 将／稲垣 好／芹澤 優

ゲスト：三四少女（エンディングテーマアーティスト）

観覧： 入場無料・観覧自由

イベントの模様は後日「オタギャル」公式YouTubeへ公開されます！

■ニューEP『一生仲仔』

2026年4月8日 CD / 配信でリリース

https://sunsoogirl.lnk.to/IsshounakakoPu

WPCL-13742 / 1,980円（税込） 収録曲：「一生仲仔」、「占いたいっ！」、「さよならトランジスタ」ほか 計5曲 ＜店舗別オリジナル特典＞

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：アクリルチャーム

応援店：ポストカード