ポイ活投資チャンネルが、YouTubeチャンネルで「りそな銀行 春のまつりそな 最大50,000円現金プレゼント」と題した動画を公開。りそな銀行が開始したキャンペーンで、最大50,000円の現金プレゼントを獲得するための具体的な攻略法を解説している。



動画では、りそな銀行が2026年2月1日から5月29日まで実施する「春のまつりそな」キャンペーンについて紹介。このキャンペーンは複数の特典で構成されており、合計で最大50,000円の現金が得られるという。特に注目すべき点として、出演者は「既存ユーザーでも30,000円は狙える超激熱キャンペーンです」と強調した。



最大の特典は、給与受取による最大30,000円の現金プレゼントである。これは、2026年6月と7月にそれぞれ1回10万円以上の給与受取を達成することで、各月15,000円、合計30,000円が受け取れるというものだ。出演者によると、この特典は2025年2月1日から2026年1月31日の期間にりそな銀行での給与受取実績がない方が対象となるため、既存口座保有者でも条件を満たせば参加可能だと指摘している。



その他にも、新規口座開設とクレジットカード入会で1,000円、クレジットカードをApple Pay・Google Payで合計5万円以上利用すると5,000円、りそなデビットカードの申込と利用で1,000円、NISA口座で積立投資信託を始めると最大13,000円といった特典が用意されているという。新規ユーザーであれば、これらの特典を組み合わせることで最大50,000円を狙うことが可能だと説明した。



りそな銀行が打ち出した今回の大型キャンペーン。特に給与受取特典は、既存ユーザーにとっても大きな魅力と言えるだろう。条件を確認し、計画的に利用してみてはいかがだろうか。