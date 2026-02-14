ついにオープン！約2,400平米の広さのクレーンゲーム専門店が千葉県初出店！

イオンファンタジーは2月10日、コーナン船橋花輪インター店に、クレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極（きわみ） コーナン船橋花輪インター店」をオープンしました。

■まさにクレーンゲームの“極”（きわみ）！

「クレーン横丁 極」は“魅力的な景品が軒を連ねる、心躍る街”をコンセプトに掲げた、まさにクレーンゲームの“極み”を追求する専門店。

千葉県初出店となる同店は約2,400平米の広さを誇る同社最大級の規模。クレーンゲーム好きはもちろん、ファミリーで楽しめる新しいおでかけスポットとして誕生します。

2025年10月にオープンした「クレーン横丁 極 石橋店」（栃木県）に続き、2号店目の出店となります。

■最新・人気プライズを多数ラインナップ！

人気のクレーンゲーム機種と、最新・人気のプライズや食品や飲料、日用品をラインナップ

同店では、最新機種や人気のクレーンゲームを多数ラインナップ。ビッグ景品を取りそろえた大きなクレーンゲームから、10円から遊べるプレイしやすいミニクレーンゲームまで、約370台の多彩な機種がずらりと並んでいます。

プライズゲーム用景品も、ユーザーからの人気が高いキャラクターのぬいぐるみやフィギュア、日用品雑貨や食品、飲料など、幅広くアイテムを展開します。

■店舗概要

・店舗名：「クレーン横丁 極 コーナン船橋花輪インター店」

・所在地：千葉県船橋市宮本9丁目5番15号

・面積：約747坪（約2,400平米）

・営業時間：10時〜23時

（エボル）