【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料

タカラトミーは2月14日、15日に開催するハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」の単独イベント「T-SPARK ZONE CORE 2026」において、「トランスフォーマー」の新作を出展した。

注目は初出展となる「ジェットファイヤーコンバイン」。コンボイと超音速偵察機・SR-71に変形するジェットファイヤーと合体した姿。かなりしっかりした合体を見せてくれそうだ。

さらに合体、巨大化、グレートをテーマにしたMPGシリーズの新作「MPG ジャガー&バズソー&ラットバット」、「MPG フレンジー&ランブル」。さらにスタジオシリーズではMTMTEコレクション版の「ハウンド」、「サンストリーカー」、「ホットロッド」も初出展だ。

【ジェットファイヤーコンバイン】

「ジェットファイヤーコンバイン」8月下旬発売

【MPG ジャガー&バズソー&ラットバット】

ジャガー&バズソー&ラットバット

【MPG フレンジー&ランブル】

「フレンジー&ランブル」11月発売予定

【ハウンド&サンストリーカー】

「ハウンド MTMTEコレクション」と「サンストリーカー MTMTEコレクション」8月発売予定

【ホットロッド MTMTEコレクション】

「ホットロッド MTMTEコレクション」8月発売予定

