「トランスフォーマー」、「ジェットファイヤーコンバイン」登場！【T-SPARK ZONE CORE】MTMTEコレクション版の「ホットロッド」「ハウンド」「サンストリーカー」なども初出展
【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料
タカラトミーは2月14日、15日に開催するハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」の単独イベント「T-SPARK ZONE CORE 2026」において、「トランスフォーマー」の新作を出展した。
注目は初出展となる「ジェットファイヤーコンバイン」。コンボイと超音速偵察機・SR-71に変形するジェットファイヤーと合体した姿。かなりしっかりした合体を見せてくれそうだ。
さらに合体、巨大化、グレートをテーマにしたMPGシリーズの新作「MPG ジャガー&バズソー&ラットバット」、「MPG フレンジー&ランブル」。さらにスタジオシリーズではMTMTEコレクション版の「ハウンド」、「サンストリーカー」、「ホットロッド」も初出展だ。【ジェットファイヤーコンバイン】
「ジェットファイヤーコンバイン」8月下旬発売【MPG ジャガー&バズソー&ラットバット】
ジャガー&バズソー&ラットバット【MPG フレンジー&ランブル】
「フレンジー&ランブル」11月発売予定【ハウンド&サンストリーカー】
「ハウンド MTMTEコレクション」と「サンストリーカー MTMTEコレクション」8月発売予定【ホットロッド MTMTEコレクション】
「ホットロッド MTMTEコレクション」8月発売予定
