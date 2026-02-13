日本ピザハット（横浜市）のピザチェーン「ピザハット」が、「飲めるピザ」シリーズの新商品「グラタンピザ」4種を、2月13日から期間限定で発売します。

【画像】うわ…これはヤバい！ コチラがとろっとろの「飲めるピザ」です！ おいしそう！！（5枚）

新商品は、「Mサイズ 特製ミートソースグラタン」をはじめ、1人用サイズ「MY BOX」の「特製ミートソースグラタン」「オマールソースの海老グラタン」「ミルキーグラタン」がラインアップ。

「飲めるピザ」シリーズは、チーズが飲めるほどたっぷりとかかった、ぜいたくなピザ。濃厚でありながら重すぎず、口どけのよいピザハットのチーズソースから生まれる、「のどごし体験」が楽しめます。

「Mサイズ 特製ミートソースグラタン」は、モッツァレラチーズ、アイキャッチゴーダチーズ、パルメザンチーズ、チーズソースに、ペンネホワイトソースと特製ミートソースを重ね、仕上げにパセリをトッピングした一品。価格はテイクアウトが2230円（以下、税込み）、配達が3190円。

「MY BOX 特製ミートソースグラタン」は、直径約15センチのPサイズピザに、「“ハット”フライポテト」と「チキンナゲット」をそれぞれ2ピース組み合わせたセット商品。価格はテイクアウトが1090円、配達が1400円。

「MY BOX オマールソースの海老グラタン」は、エビやコーンに、モッツァレラチーズ、ゴーダチーズ、パルメザンチーズ、チーズソースを重ね、ペンネホワイトソースとワタリガニオマールソースで仕上げたPサイズの一品。「“ハット”フライポテト」と「チキンナゲット」がそれぞれ2ピース付いて、価格はテイクアウトが1190円、配達が1500円。

「MY BOX ミルキーグラタン」は、モッツァレラチーズ、ゴーダチーズ、パルメザンチーズに、チーズソースとペンネホワイトソースを合わせたPサイズのシンプルな一品。「“ハット”フライポテト」と「チキンナゲット」がそれぞれ2ピース付いて、価格はテイクアウトが700円〜、配達が1010円〜。

一部を除く全国のピザハット店舗で、3月31日まで販売予定。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

同社は、「さあ、流れ落ちる、ぜいたく過ぎるチーズソースをごくごく飲み干そう！」とアピールしています。