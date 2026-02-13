中道改革連合の前職・岡田克也氏が2026年2月12日、議員会館からの引っ越し作業が終わったことをXで報告した。

「昨日、20匹くらい家に持ち帰ったんですが」

過去12回連続当選を誇った三重3区の岡田氏だが、8日の衆院選で落選。9日のX投稿では、議員会館からの撤収作業の様子を動画で伝え、今後については地元に戻り「将来のある若手をしっかりとサポートしていく」と語っていた。

岡田氏は12日、「議員会館撤収完了。収集したカエルとともに」とつづり、空っぽになった部屋の様子を公開した。

ほぼ空になった棚の脇に立った岡田氏は、「岡田克也です。すっかり引っ越しは終わりました」とした。

「残されたのはカエルだけです」と、若手時代から集めているというたくさんのカエルの置物を紹介。

「昨日、20匹くらい家に持ち帰ったんですが......『私も連れて帰って』というカエルが何匹かいましたので、これを最後に自宅に持ち帰ろうと思います」として、大小さまざまな5体のカエルの置物をカメラに映した。

辻元氏「秘書や後輩議員、党職員にくださる」

「残ったカエルは、いろいろな思い出として皆さんに差し上げたいというふうに考えています」とした岡田氏。

岡田氏のカエルコレクションをめぐっては、立憲民主党の辻元清美参院議員が11日のX投稿で「岡田事務所のお引越し。『政治を変える』とカエルのコレクションが事務所に溢れてる。秘書や後輩議員、党職員にくださる。必死に笑顔になったけど、本当は涙が出そうになった」としていた。

辻元氏はガラスでできたカエルの写真を添え、「岡田克也さんに貰った、ガラスのカエル。大事にしよう」とつづっていた。

当選した有田芳生衆院議員も12日、石でできたカエルの写真を添え「岡田克也さんのカエル。『6匹』が私のもとにやってきました。大切にします」としていた。

質問準備に100時間、「7?80時間準備したところで解散に」

岡田氏は、「やり残したことは確かにあります」と率直な胸中を吐露。

「特に、予算委員会でしっかり議論したいと思って、準備をしてきました。大体私は100時間くらいかけて予算委員会に備えるんですが、7?80時間準備したところで解散になってしまいました」という。

今後については、「これから、主要な争点について、この場を借りて議論をしていきたいと思います」とし、SNSを通じて発信を続けたいとした。

「特に、高市さんが言われた『責任ある積極財政』。そして、インテリジェンス、安全保障......そういったテーマについて、何回かに分けてお話をしていきたいと思います」と語っている。

岡田氏の投稿には、「カエルと共に、また帰ってきてください」「帰る、変える。すぐ帰る！ 少しお休みになってまた帰って来てくださいね」などと応援する声が寄せられた。

カエルのコレクションへの愛情に、「えぇ！？ 思わず何度も再生しちゃった...。『「私も連れて帰って」と言うカエルが何匹かいましたので』もしかして、ぬいぐるみとしゃべれるタイプなんでしょうか...岡田さん？」「連れて帰るカエル達について特に好きな理由や思い出などあれば伺いたいです」との声もある。