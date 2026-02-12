グーグルの100年債を発行するという選択は、いくつかの理由で波紋を呼んだ/Justin Sullivan/Getty Images

ニューヨーク（CNN）米グーグルの親会社アルファベットに対し、投資家たちは2126年も、存続に疑いなしという相当な確信を持っている。

企業が資金調達を必要とする時は、一般に株式か債券を発行する。グーグルは今週、債券の道を取った。だがその中にいわゆる100年債を含めるという選択は、いくつかの理由で波紋を呼んだ。

アルファベットは10日、償還期間が100年という異例の社債を発行した。同社が人工知能（AI）への野心達成に向けて進める、数十億ドル規模の資金調達の一環だ。

では、この点にしばし注目してみよう。時価総額4兆ドル（約612兆円）に迫る上場企業で、年間のフリーキャッシュフローは730億ドル。そのグーグルが、債券市場でさらに資金を増やそうとしている。同社は今年、AIへの投資を実に1850億ドルまで増やす計画で、それに比べると手元に保有する1260億ドルのキャッシュさえ貧弱に見えてくるからだ。

めったに出ない100年債

企業がこれほどの超長期債を発行することはあまりない。なぜなら、企業が永遠に存続するとは考えにくいからだ。人々もそんなに長生きしなかったり、もし生きていてもあまり利益を享受できなかったりする。普通の投資家が今グーグルの100年債を買ったとしても、それをあまり活用できないのはもちろん、生きて満期を見届けることもないだろう。結局のところ、あの世までは持っていけないというわけだ。

ただし大学基金や政府のように何世代も存続するであろう機関なら、100年債も意味をなす。

これまでに企業が100年債を発行した例がないわけでもないが、決して多くはない。また発行した企業にとって、必ずしも素晴らしい結果が出たとはいえない。

慢心という問題

米IBMは1996年、IT業界の絶対王者だった時代に100年債を発行した。だがほぼ直後にマイクロソフトやアップルのようなやる気満々のライバル企業が現れ、市場における同社の覇権は徐々に崩れ去った。

90年代を代表するもうひとつの企業、百貨店大手のJCペニーは97年に5億ドルの100年債を発行したが、それから23年後に同社は破産を申請。債券は額面の数十分の一まで暴落することになった（債券の保有者は債権者であるため、破産の際に株式投資家よりやや有利になるが、それもわずかな違いにとどまることが多い）。

米企業が100年債を発行した最後の例は、97年のモトローラだった（若者向けに説明すると、モトローラは携帯電話とポケベルをつくった会社だ。ポケベルというのがどんな端末だったかは、まあググってみてほしい）。

米映画「マネー・ショート 華麗なる大逆転」のモデルになったことで知られる投資家のマイケル・バリー氏は、こう語る。「97年初めの時点でモトローラは米国の時価総額上位25社、収益も上位25社に入っていた」「企業ブランドとしては97年のトップで、マイクロソフトに勝っていた。今やモトローラの時価総額は232位、売上高は110億ドルしかない」

モトローラはまだ健在で、債務返済も続けている。つまり、債券の保有者は今も利子を受け取っている。とはいえ、同社が債券発行の直後から確実に衰退し始めたことにより、かろうじて残っていた長期社債への関心もほぼ消滅した。社債自体が衰退の原因になったわけではないが、それを発行した決断は企業の慢心を示す典型例ととらえられた。

市場は比較的小さい

100年債の市場も存在するが、大きな市場ではない。合理的な買い手となり得るのは生命保険会社や年金基金など、長期にわたって給付を請け負うハイレベルの機関投資家だけだ。

だが少なくとも現時点で、市場はアルファベットへの資金貸し付けに積極姿勢を示している。それも大量の資金だ。100年債発行を最初に報じたブルームバーグ通信によると、同社は新たな社債発行で24時間足らずの間に320億ドル近い資金を調達した。9日に米国でドル建て社債200億ドル、続いて10日には英ポンド建て、スイスフラン建ての社債を発行した。100年債には10倍近い注文が殺到し、投資家の需要が供給をはるかに上回っていることを示した。

100年債には（特にIT分野で）不吉な前例の影がつきまとうものの、一部に強い需要があるのは明らかだ。

米証券大手インタラクティブ・ブローカーズのスティーブ・ソスニック最高戦略責任者は筆者とのインタビューで、「市場が同社への貸し付けに熱心な理由は理解できる」と語った。「人々が進んで社債を受け入れる大まかな理由は、（IT大手）企業にあまり大きな負債がないこと、一方で優れた収益力とキャッシュフローがあることだ」

ソスニック氏はまた、グーグルにはとりわけ追い風となる独自の特徴がいくつかあると指摘した。特に同社は事実上、政府公認の独占企業になっているという経緯がある。昨年の裁判で反トラスト法違反を認定されながらも、ビジネスモデルを根本的に変える必要はないとの判決が下された。

「だれかに100年間の貸し付けをしようとするなら、お墨付きの独占企業は悪くない相手だ」と、ソスニック氏は語った。

◇

本稿はCNNのアリソン・モロー記者による分析記事です。