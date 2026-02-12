板橋区大山「タワマン建設」が波紋…「商店街取り壊し」に地元住民の激しい反対も、訴え届かず

板橋区「大山」再開発に波紋

東武東上線で池袋駅まで直通6分、新宿駅や渋谷駅などの東京都心まで30分以内と、アクセス良好な板橋区の大山エリア。ここでは現在複数の再開発事業が行われている。

なかでも先日Xで話題となったのが、2024年末に大山駅近くに竣工したツインタワーマンション「シティタワーズ板橋大山」だ。注目を集めたXのポストでは、午後7時ごろのシティタワーズ板橋大山の様子を収めた動画を添付し、《2024年にとっくに完成しているのに、今も部屋の灯りはほぼついていません》と指摘。

このポストに対して地元民などから、以下のようなコメントが寄せられた。

《割と目の前に住んでますが、多くても3件、4件（原文ママ）あかりが付いてる程度です。向かいにあるタワマンも1,2件（原文ママ）くらいしか電気がついてないです。下にどんなテナントが入るのか期待してたのにマルエツ（スーパー）以外はATMコーナーやら眼科やらコンタクト店でガッカリです 現状、再開発失敗としか思えないです》

《板橋区のアイデンティティと言える、ハッピーロード大山商店街を解体してまで建築したタワマン。これが事実なら、板橋区民としてはやはりやりきれない思いがあります。都内では珍しい、アーケード型の商店街だったんですよ、ハッピーロードって。何十年も変わらずあったのにね》

シティタワーズ板橋大山は、低層階に複数の商業施設スペースが組み込まれているが、こちらに関してネットでは、人がほぼいない状態で“ガラガラ”との声もみられる。

名物アーケードが一部取り壊された

さらにこのタワーマンション建設にあたっては、地元民から親しまれてきた「ハッピーロード大山商店街」のアーケードが一部取り壊されたことも問題視されていた。

建設前に立ち退きを命じられた地元スーパー「コモディイイダ大山店」の飯田武男社長は東京新聞の取材に対し、《東京でも指折りの素晴らしい商店街を分断し、アーケードを壊して買い物難民を生む。こんな再開発に一体何のメリットがあるんですか。絶対に反対しなくちゃいけない》と強くタワマン建設に反対していたのだ。

今回は住宅ジャーナリストの榊淳司氏に話を聞いた。（以下「」内は榊氏の発言）

不動産業界では以前から注目されていた

まず板橋区大山エリアの再開発が現在盛んに行われている背景について榊氏に聞いた。

「板橋区の大山は一般的にはあまり知られた場所ではありませんが、不動産業界ではアクセス良好な地域として以前から注目されていたんです。特に大山の駅前エリアはもともと駐車場などの空き地スペースが余っていたので、デベロッパー側は地権者を説得する手間もそこまでかけずにタワマン建設までこぎ着けたのでしょう」

しかし大山の再開発では、地域のシンボル的な商店街であるハッピーロード大山の一部を壊して建てられた。建設予定地にあったコモディイイダの反発は特に強かったが、なぜ建設に至ったのか。

「逆に言うとコモディイイダさえ説得すれば建設にこぎ着けるような状態だったようで、デベロッパー側と結託した地元組合はほぼ“騙し討ち”のような形で、コモディイイダを追い出したというのが実情のようです。

一般的には賃貸契約において強い立場にあるのは借主側ですが、コモディイイダの場合、あらかじめいつでも契約を切れるような賃貸契約にされていたのでしょう。そして地主はそれを借主であるコモディイイダに周知しないままタワマン建設計画を進めていきました。そしてもう立つことが確定してしまっているタワマン建設の話をいきなり持ち出して、コモディイイダ側の理解を得ないまま、ほぼ無理やりのような形で追い出したと推測します」

計画自体がなくなることはほぼない

また榊氏によると、再開発事業は地元民が反発することで計画が遅延する可能性はあるが、計画自体がなくなることはほぼないと続ける。

「この大山エリアに限った話ではなく、計画が発表される当初の段階では建設に取り組む具体的なデベロッパー名は伏せられ、地元住民にしっかりとした説明がないまま建設計画の話し合いが区などと取り決められるというケースはよくあります。

そして地元民たちが再開発計画に気づくのは、すでに反対しても計画を取り消せない段階であることが多いのです。建設予定地の地権者との合意さえ取れれば問題ないので、建設予定地近辺に住む地元民が反対しているにもかかわらず建設が始まったとしても、違法性はないため、現状デベロッパーや行政に法的責任を求めることはできないのです」

